Réforme sociale ?

La loi « d’urgence sanitaire » prévoit un certain nombre de dispositions sociales et économiques abrogeant « provisoirement » des « acquis sociaux » qui tuent (de moins en moins) lentement notre pays.

Ainsi les règles de calcul des congés payés pourraient être modifiées dans les entreprises, les 35 heures pourraient être abrogées dans certains secteurs, etc. Et il est question que les vacances d’été soient abrégées.

Ces mesures semblent aller dans le bon sens.

D’abord, conjoncturellement : il est évident que, pour éviter les faillites en cascade, il faut alléger au maximum la pression sur les entreprises.

Mais aussi structurellement : tout le monde sait que les 35 heures ont ravagé l’économie française et qu’il faudrait avoir enfin le courage de les abroger.

Plus généralement, il n’est pas sain que la protection sociale soit étatisée ou collectivisée, comme c’est le cas chez nous depuis 1944.

On semble oublier qu’il y avait avant cette date des retraites, des allocations familiales, des allocations-chômage, etc. Mais c’étaient alors les entreprises ou les professions qui s’organisaient pour cela.

C’était à la fois bien plus légitime et bien plus efficace, comme à chaque fois que l’on respecte le principe de subsidiarité.

Pourtant, je m’inquiète de voir ces dispositions d’abrogation dans un texte qui n’a rien à voir – et qui a toutes chances d’être balayé après la crise sanitaire, sous l’effet de la colère montante des Français.

Il me semble extravagant que le gouvernement dise que ces dispositions sont « provisoires » et, « en même temps », qu’il refuse toute introduction de date limite dans le texte de loi. Tout se passe comme si nous nous préparions à du « provisoire qui dure », comme la nomenklatura (anti-) française en a l’habitude (songez à l’impôt sur le revenu, et à tant d’autres impôts).

Il est méprisant pour le peuple français de lui refuser le débat social auquel il a droit sur ces questions qui engagent son avenir.

J’ignore si le gouvernement a vraiment – comme l’en accuse à mi-voix l’extrême gauche – l’intention d’abroger les « acquis sociaux » à la faveur de cette situation d’urgence. Si c’était le cas, ce serait suicidaire. On ne réforme pas en catimini. Le retour de bâton serait violent.

Et je suis persuadé que, si le débat était correctement posé, la majorité des Français, mesurant à la fois les bénéfices (évidents), mais aussi les coûts (plus cachés) des 35 heures et autres lois sociales démagogiques, renoncerait à ces lois. Il suffit pour cela d’expliquer que , malgré la propagande, ce ne sont pas les « riches » qui paient, mais nous tous.