Dans son roman bien connu, « Le camp des saints », l’excellent écrivain Jean Raspail, récemment décédé, mettait en scène une invasion « pacifique » de l’Europe par des milliers d’affamés venus des antipodes.

Le plus impressionnant, dans ce roman déjà ancien (1973), remontant à une époque où l’invasion migratoire n’était nullement aussi manifeste qu’aujourd’hui, tenait sans doute à l’attitude des « élites » européennes.

Toutes renonçaient à se battre et à défendre leurs frontières et leurs peuples, paralysées qu’elles étaient par le pathos médiatique et la compassion forcée pour le « lointain ».

Il est clair que, depuis 1973, la situation s’est considérablement dégradée. Non seulement, les migrations atteignent des chiffres gigantesques (au moins 2 millions d’étrangers sont entrés sur le territoire français pendant le seul quinquennat Macron), mais les médias exploitent, plus encore que le romancier ne l’eût pu imaginer, la corde de l’émotion.

Une photo, une belle histoire suffisent désormais à désarmer toute velléité de résistance.

Pourtant, il y aurait, beaucoup plus encore qu’en 1973, matière à s’interroger.

Tout récemment, « Le Figaro », qui ne passe pas pour un organe néo-fasciste, affirmait que 30 % des réfugiés « ukrainiens » n’étaient pas ukrainiens.

Un tiers, ce n’est pas tout à fait négligeable. Cela devrait même pouvoir se voir. Eh bien, cela n’intéresse pas notre excellente caste jacassante.

Toute à l’exploitation médiatique de la légitime compassion pour les civils ukrainiens sous les bombes, toute à l’utilisation de cette guerre pour assurer la réélection triomphale de Jupiter, elle détourne le regard.

Plus exactement, elle n’a repris l’information du « Figaro » qu’une fois celle-ci utilisée par l’opposition de droite, de Marion Maréchal à Valérie Boyer, pour dénoncer un énième détournement de notre droit d’asile. Là, les « fact-checkers » (comme on dit en franglais) sont entrés en action.

Ironiquement, ils ont été incapables de prouver que l’information était fausse. Simplement qu’elle n’était pas « sourcée » – le « Figaro » disait « selon nos informations » !

Ce faisant, ces éminents confrères se dispensaient de répondre à l’essentiel. Jean-Marc Leclerc, le journaliste du « Figaro », détaillait un peu le profil de ces 30 % d’étranges « réfugiés ukrainiens » et y discernait notamment 7,5 % d’Algériens, 3,5 % d’Ivoiriens et bien d’autres, qui ne sont pas exactement voisins de l’Ukraine.

Mais « réfléchir, c’est déjà désobéir », dit l’adjudant serre-file. Et réfléchir en matière migratoire, c’est être fasciste !