Régionales: les prémices de la recomposition?

Le premier tour des régionales apporte, comme toujours, un lot d’informations importantes – que la caste jacassante a l’incroyable talent de noyer dans un flot de commentaires plus ou moins farfelus (et généralement dominés par le gauchisme des salles de rédaction!).

Le premier enseignement tient à l’abstention. Tout le monde a dit, à juste titre, que c’était une abstention record sous la Ve République.

Mais, parmi les causes de cette abstention, celle qui me semble la plus importante a été soigneusement occultée.

Je ne mésestime pas l’influence de la crise sanitaire, du fait que les citoyens ignorent généralement les missions des régions et des départements, etc. Mais cela n’explique pas tout.

Selon moi, le plus important tient au fait qu’aucun programme n’était en mesure de susciter l’enthousiasme.

On peut, à la rigueur, le comprendre de la part des sortants qui pouvaient utiliser leur gestion comme «argument de vente» (même s’il y aurait souvent à redire de ce point de vue, mais c’est une autre question !). Mais pas de la part des « challengers ». Et spécialement pas de la part du RN.

J’étais déjà sceptique sur la stratégie de dédiabolisation et j’avais fait remarquer que celle-ci oubliait que le diabolisé n’était pas seul décisionnaire de sa (dé)diabolisation.

Mais je n’avais pas pensé à cet autre élément, peut-être encore plus fort: la dédiabolisation a tellement fait du RN un parti «comme les autres» qu’elle a dégoûté ses électeurs traditionnels de voter pour lui.

À quoi il faut ajouter les nombreuses évictions de cadres supposés trop «identitaires», trop «cathos», ou «trop à droite» et la permanence du fameux «plafond de verre».

Le deuxième enseignement tient à l’effondrement de LREM et à la bonne tenue, corollaire, de LR.

Tout se passe comme si le centre-droit et le centre-gauche s’étaient partagé les missions : à Emmanuel Macron la politique nationale, aux LR les élections locales.

On voit en effet bien que LREM échoue lamentablement aux élections locales. Et on voit à peu près aussi bien qu’aucun candidat LR ne s’impose clairement pour les présidentielles.

Pour le moment, le nom qui circule le plus est celui de Xavier Bertrand (effectivement renforcé par les régionales, même s’il est loin d’être le seul), qui n’est même plus membre des LR et qui, par ailleurs, est membre du très gauchiste Grand Orient.

Le plus surprenant, c’est que les dirigeants LR semblent se satisfaire de cet étrange partage des tâches. En réalité, LR est devenu un parti d’élus locaux – qui contrôle donc logiquement le sénat et la plupart des exécutifs locaux, mais n’existe quasiment plus dans le débat national.

Et cela me conduit au troisième enseignement.

Alors que la France est chaque année plus nettement à droite (et ces élections locales le confirment), la droite peine à offrir une alternative sérieuse à la dislocation macronienne de la France.

D’un côté, le RN apparaît moins que jamais comme une force de gouvernement.

De l’autre, les LR refusent de choisir une ligne politique claire – ce qui rend le choix de leur candidat pour 2022 fort problématique.

Cette situation ne peut pas durer longtemps. Selon toute vraisemblance, le deuxième tour des régionales va confirmer le premier (il est rarissime que le courant change de sens entre deux tours).

Dans ce cas, il est probable que Xavier Bertrand soit le candidat choisi par l’appareil LR, mais les militants et une partie des élus pourraient bien choisir soit de voter avec les pieds, soit même de soutenir un autre candidat. En ce cas, la recomposition de la droite sera enclenchée !