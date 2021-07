Régionales : Sus à l’abstention !

Marianne peut pleurer, la majorité des citoyens n’entendent plus ses sollicitations !

Particulièrement les jeunes qui sont plus accros aux réseaux sociaux qu’aux affiches et professions de foi. Pour autant qu’elles parviennent aux destinataires !

Mais aussi, la concomitance d’exercices démocratiques très mal cernés fait un effet comparable à celui de cocktails aux ingrédients obscurs.

Ceux qui ont accepté les verres ont la tête qui tourne un peu, beaucoup … Et pas que l’électeur moyen. Les chefs de partis et personnages politiques ont le vertige et certains, les plus médiatisés à l’occasion, la déception flagrante.

D’autres, en revanche, prétendent être enfin sortis de la brume et avoir retrouvé leurs partisans.

Qu’ils demeurent modestes : ces participants se sont comptés parmi les seuls 15,7 millions d’individus qui se sont déplacés au premier tour, représentant 32,8 % des inscrits.

Plus de 32 millions d’abstentionnistes !

Plutôt que rendre le vote obligatoire, une autre solution pourrait être d’octroyer un cadeau aux votants ?