Retraites : réforme avortée

La réforme des retraites n’en finit pas de donner une image pitoyable de notre pays et spécialement de la si mal nommée « représentation nationale ».

Naguère, les députés savaient pratiquer l’obstruction parlementaire avec talent. Maintenant, ils n’en sont même plus capables et ne savent meubler les « débats » qu’avec des invectives – tel ce député LFI Aurélien Saintoul qui n’est sorti de l’anonymat qu’en traitant le ministre Olivier Dussopt d’imposteur et d’assassin.

Le moins que je puisse dire est que je ne suis pas un admirateur de ce ministre, mais de là à le traiter d’assassin !

Jadis surtout, il était possible d’oublier un moment les oppositions partisanes pour servir le bien du pays.

Désormais donc seules comptes les petites sectes partisanes.

Résultat : la réforme des retraites n’a pas été votée, ni même sérieusement débattue à l’Assemblée.

Il est tout à fait possible qu’elle ne le soit pas davantage au sénat.

Cela nous donnerait donc une réforme très largement écrite par un gouvernement ultra-minoritaire et amendée par la commission mixte paritaire qui réunit députés et sénateurs pour trouver un « accord ».

Mais ce résultat absurde ne fait pas l’unanimité.

Pas même à l’extrême gauche, puisque l’inénarrable stalinien Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a accusé LFI d’avoir empêché le vote de l’article 7 sur le report de l’âge légal de départ.

Il est certain que l’on ne peut pas à la fois vouloir bloquer le report voulu par le gouvernement et souhaiter un débat.

Cependant, vu de droite, et malgré cette image misérable que donne notre pays s’enfonçant dans le déclin et le chaos, tout n’est pas négatif.

D’une part, la gauche est en train de voler en éclats – et ce n’est pas moi qui m’en plaindrai. La Nupes, notamment, a montré de fortes divergences sur la stratégie à mettre en œuvre pour s’opposer à la réforme voulue par Emmanuel Macron.

D’autre part, il devient possible que la grande masse des retraités abandonne la Macronie qui a si mal manœuvré pour défendre leur pouvoir d’achat – après les avoir assignés à résidence et privés de tout contact avec leurs familles.

Il reste que cette situation est pathétique.

Si une réformette aussi insignifiante est aussi difficile à adopter, on mesure que les réformes courageuses qui s’imposent ne sont pas à l’ordre du jour – et que Jupiter se contentera d’une énième réforme « sociétale », délitant encore davantage le lien social, mais lui laissant à bon compte une image de « progressiste ». À quand des vrais hommes d’État ?