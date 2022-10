RIC : appel au pouvoir médiatique

Rappel de quelques faits récents vérifiables :

Le référendum d’initiative citoyenne était inscrit deux fois dans la profession de foi présidentielle distribuée à tous les Français par Valérie Pécresse candidate soutenue par LR – avec, comme président national de son comité de soutien, Gérard Larcher président du Sénat.

Le RIC était également dans le programme de tous les candidats de gauche à la présidentielle qui, depuis, se sont regroupés dans la NUPES.

Pour son programme législatif, la NUPES avait l’instauration du RIC en n° 1 du chapitre 5 : « VIe République et Démocratie ».

Le RIC était également dans le programme RN et, en octobre 2021, deux députés RN sur six : Bruno Bilde et Sébastien Chenu (porte-parole), avaient signé la proposition de loi de RIC constituant n° 4516 de Jean Lassalle.

Un minimum de cohérence :

Comment les députés et sénateurs LR pourraient-ils ne pas voter pour le RIC inscrit le programme de leur candidate ? Quelle explication pourraient-ils donner aux journalistes ?

Rappelons que 73 % des Français sont favorables au référendum constituant d’initiative citoyenne (sondage IFOP du 10 février 2022).

Quelques constats :

– Le RIC est mathématiquement majoritaire à l’Assemblée nationale et au Sénat : il peut donc faire l’objet d’une modification de la Constitution par l’article 89. On ne voit pas comment la majorité LR au Sénat pourrait ne pas adopter un texte consensuel sur le RIC, alors qu’elle l’aurait voté si Valérie Pécresse avait été élue.

– Le RIC est, pour « les oppositions » , le seul outil démocratique et efficace pour réussir à s’opposer si elles bénéficient sur une loi du soutien de la majorité des électeurs.

Il va donc leur être de plus en plus difficile d’expliquer pourquoi – après trois mois – elles n’ont pas encore déposé une proposition de loi constitutionnelle sur l’article 89, alors que plus de 200 propositions de loi ont déjà été déposées !

Surtout pour le RN et la NUPES qui se disputent le titre d’opposant n° 1 !

Ce dimanche 25 septembre 2022, nos voisins suisses qui disposent du RIC constitutionnel, ont pu voter sur l’augmentation d’un an de l’âge de départ à la retraite des femmes. Et décider également sur d’autres sujets.

Les médias vont-ils enfin faire deux choses :

– poser la question du RIC aux oppositions et assurer le suivi ;

– et demander à Mme Élisabeth Borne les résultats obtenus suite à l’appel lancé par son prédécesseur, Jean Castex, dans son discours de politique générale du 16 juillet 2020, il y a plus de deux ans, face à « la nécessité de créer des modalités de conciliation entre “démocratie directe” et “démocratie représentative” ».

Le RIC constitutionnel, qui fait du peuple le souverain, est la garantie de la paix sociale, le peuple pouvant décider directement de ce qui est bon pour lui.

Il faut donc que les médias cessent l’omerta sur le RIC.

Yvan Bachand