RIC et appauvrissement

Dans les « 4 Vérités » n° 1381, nous avons eu droit à un plaidoyer de M. Yves Bachaud pour le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne).

C’est tout à fait son droit, comme c’est le mien de trouver cette proposition dangereuse. Je m’explique :

Ce RIC pourrait être testé dans une république apaisée, comme c’est le cas en Suisse qui, contrairement au peuple français, possède une maîtrise de l’économie réellement libérale, donc responsable.

Un test facile à réaliser serait de poser la question aux Français s’ils souhaitent garder le SMIC. La question a en effet été posée à nos amis Suisses pour en imposer un et ils ont, en 2014, répondu NON à une large majorité (entre 63 % e 74 % selon les cantons), par crainte d’une aggravation du chômage (même s’il est très faible chez eux), mais également parce que les salaires se négocient dans chaque secteur et qu’ils sont donc mieux adaptés à la réalité de chaque métier.

Il ne faut pas être devin pour affirmer qu’en France, ce serait au moins 90 % de OUI.

Un RIC inscrit dans la constitution, donc pratiquement irréversible, serait particulièrement dangereux.

Prenons l’exemple cité avec l’âge de départ en retraite. Il est évident qu’un référendum serait largement positif pour un maintien à 62 ans, voire un retour à 60 ans et pourquoi pas poser la question à 50 ans ? La réponse serait là encore positive, il y a donc des sujets qui ne sont pas du ressort de l’opinion des Français mais des contraintes économiques de notre pays et, pour cela, nous avons élu des représentants du peuple dont c’est le travail – il suffit alors de bien voter.

Il manque un élément de la question posée sur cet âge de départ, c’est : « Acceptez-vous, avec un âge de retraite à 60 ans, de toucher une retraite divisée par deux ? »

Dans cette même logique, je vais proposer des idées de référendum dont la réponse obtiendrait à coup sûr l’aval d’une majorité de Français :

– RIC pour la suppression des impôts sur le revenu en France.

– RIC pour que les « riches » payent nos retraites.

– RIC pour les 10 semaines de congé.

– RIC pour la semaine de travail à 20 heures (il est vrai que certains l’ont déjà).

– RIC pour une loi interdisant le chômage (pour ceux qui s’en rappellent, cela avait été proposé sous Mitterrand par Bernard Tapie).

– RIC pour interdire la pauvreté.

– RIC pour interdire la richesse.

– RIC pour qu’il ne pleuve pas les week-ends et jours fériés.

– RIC pour que tout le monde gagne le gros lot au Loto – ce dernier ayant déjà fait l’objet d’un article par lequel je démontrais que c’était tout à fait envisageable, le gros lot serait alors d’un euro pour une mise de 3 €.

Il y a de grande chance qu’une majorité de ces RIC aboutissent au même résultat, un appauvrissement généralisé de notre pays.

Dernière remarque : RIC, selon moi, signifierait dans ces cas Référendum d’Incitation au Chômage !