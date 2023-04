Rien enlevé à personne ? Vraiment ?

À l’occasion du dixième anniversaire du vote de la loi dite du « mariage pour tous », nous avons d’abord eu droit au bruyant repentir de nombreux politiciens, pour la plupart anciens élus de droite devenus macronistes, au premier rang desquels le frétillant Gérald Darmanin.

On se demande comment ces politiciens peuvent imaginer que ce tardif ralliement leur profitera : la réalité est évidemment que les anciens soutiens de la loi Taubira ne leur en sauront aucun gré et que les autres les considéreront comme des traîtres ou des girouettes à qui l’on ne peut faire confiance.

Mais une déclaration surtout m’a intéressé, celle de François Hollande, aux premières loges lors de cette brillante démonstration de « progressisme ».

Il a affirmé au quotidien gratuit « 20 minutes » : « C’est un texte qui n’a rien enlevé à personne et qui a donné des libertés nouvelles à beaucoup. »

Quoi que l’on puisse penser du « mariage pour tous » (je demeure un adversaire déterminé de cette loi mais je peux entendre certains arguments des partisans), cette déclaration, mille fois répétée, est fausse.

D’abord, il est évidemment grotesque de prétendre que la loi Taubira a donné des droits à « beaucoup » quand, en moyenne, il y a quelque 7 000 unions homosexuelles célébrées annuellement sous ce régime.

Plus fondamental, il est faux de dire que ce texte « n’a rien enlevé à personne ».

Il a ôté des droits aux enfants. Il a contribué à gommer la différence sexuelle – et donc à imposer la propagande en faveur de l’idéologie du genre à l’école (et cela a des conséquences très concrètes sur les enfants que l’on mutile). Il a aussi fait de l’État l’arbitre de nos relations sentimentales en détruisant le mariage civil (qui n’avait de sens que pour protéger la filiation – publique – et non canoniser telle forme d’amour – privée). Il est vrai que le mariage civil était déjà bien endommagé par les facilités toujours accrues de divorce (on se souvient d’ailleurs que François Hollande fut le premier chef d’État à restaurer la répudiation, par simple tweet !). Ajoutons que la pression en faveur de la légalisation des mères porteuses (et la restauration de l’esclavage) a augmenté. Donc, non, tout le monde n’y a pas gagné.

Si je reviens sur ce sujet – et sur ce classique argument des « progressistes » –, c’est que l’argument commence à être utilisé pour le « suicide assisté » (ce fantastique oxymore que toute la caste jacassante reprend comme un seul homme).

Là non plus, cela n’enlèverait rien à personne. Mais, là encore, c’est faux. Comment voulez-vous qu’un malade en soins palliatifs ne sente pas sur lui la pression de la société si, parmi les « hypothèses » qui s’offrent à lui, figure le « suicide assisté » ? « Proposer » cette « solution » est évidemment imposer, du même coup, l’idée qu’une vie ne mérite d’être vécue que si elle est productive. Oh, bien sûr, on ne va pas tout de suite « proposer » l’euthanasie systématique des handicapés. Nos « progressistes » ont bien retenu la leçon du IIIe Reich. Mais on oublie trop que le seul argument original des nazis en faveur de l’euthanasie était précisément ce concept de « mort miséricordieuse ». D’autres qu’eux avaient promu l’idée du coût pour la société (qu’ils ont abondamment reprise), mais la véritable perversion, me semble-t-il, réside dans ce concept de « mort miséricordieuse » – propagé par les « progressistes » contemporains.

Non, il n’est pas vrai que ces lois dites « sociétales » n’enlèvent rien à personne. Elles sont, en réalité, autant de pas en direction du totalitarisme « soft » dont semblent rêver tous les oligarques pour remplacer les si efficaces national-socialisme et marxisme-lénisme de jadis !