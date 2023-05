Saint Michel

Il me semble que la loi de 1905 n’a jamais été autant remise en cause qu’aujourd’hui, près de 120 ans après son adoption. Serait-ce le baroud d’honneur des derniers chrétiens de ce pays ? Est-il acceptable d’accuser d’anticléricalisme un Conseil d’État, la plus haute juridiction de France, qui se contente de jouer impartialement son rôle en faisant appliquer le droit ? Que dirait-on s’il laissait implanter dans l’espace public des monuments à caractère religieux qui ne s’y trouvaient pas avant 1905, en violation manifeste de la loi ? Sur de très nombreuses places publiques, à de nombreux carrefours, sont dressés des crucifix représentant le corps dénudé d’un homme supplicié. Ça ne traumatise pas les enfants parce qu’ils y sont habitués depuis leur plus jeune âge, aussi on ne prétend pas y toucher, mais est-il nécessaire d’en rajouter ? Est-ce ainsi que l’on espère lutter contre l’islamisation de la France ?