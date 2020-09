On croyait … naïvement que la gauche avait compris.

Lionel Jospin, promis aux plus hautes destinées, a naguère manqué le deuxième tour, lors de la fameuse présidentielle de 2002, à cause de son triste bilan sécuritaire et de son fameux diagnostic sur le «sentiment d’insécurité».

Il reconnut, mais un peu tard, comme le corbeau de la fable, qu’il avait «péché par naïveté» et, depuis lors, tous les hiérarques socio-démocrates ont juré qu’on ne les y prendrait plus.

Au demeurant, le bilan sécuritaire de la droite ne justifiait pas que l’on applaudisse à tout rompre.

Bref, droite et gauche «de gouvernement» avaient fini par se rejoindre dans une commune dénonciation de la violence et un commun refus de faire quoi que ce soit de concret.

M. Dupont-Moretti nous offre une malencontreuse cure de jouvence: il revient au «sentiment d’insécurité» – que dis-je? au «fantasme».

Il était déjà probable que le bilan d’Emmanuel Macron sur les questions régaliennes soit encore plus mauvais que celui de son glorieux mentor, François Hollande.

Mais, désormais, l’échec est théorisé par le Garde des sceaux. Il est entendu que le gouvernement ne fera rien, puisque l’insécurité n’est qu’illusion.

Les victimes des nombreux actes barbares de cet été apprécieront.

Mais le plus saugrenu dans ce débat surréaliste tient à la place démesurée réservée aux conséquences politiques, réelles ou supposées, de tel mot ou de telle action.

On savait M. Dupont-Moretti fanatiquement hostile au Front national. Nous découvrons que la justice ne fera rien contre les assassins car dénoncer la réalité serait «faire le jeu du Front national».

On ne peut pas parler d’«ensauvagement» ni de «France Orange mécanique» parce que Marine Le Pen en a parlé. De même qu’il devrait être interdit de dire qu’il fait beau si cette dernière a constaté que le soleil brillait.

En sens inverse, je viens de lire une tribune d’un proche de Xavier Bertrand (accusé de faire le jeu du FN!) disant que refuser de voir la réalité était, au contraire, la vraie façon d’aider le RN: «Ce n’est pas dénoncer la délinquance qui sert Marine Le Pen, c’est la nier. M.Dupond-Moretti se fait de facto l’allié objectif du RN.»

Tous ces politicards pourraient-ils enfin comprendre que nous nous moquons comme d’une guigne que tel mot plaise à telle personne? Nous voulons des hommes d’État qui voient la réalité en face et agissent en conséquence. Est-ce vraiment trop demander?