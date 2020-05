Sont-ils nuls, cyniques ou les deux ?

Cela fait des années que je suis de près la vie politique de notre malheureux pays et je suis souvent abasourdi de la nullité de nos dirigeants.

Nous avons assisté, pendant le confinement, à la stupéfiante palinodie des masques, inutiles avant d’être obligatoires, en stock avant de disparaître.

Nous avons assisté, impuissants, à la ruine de notre économie, sans avantage évident, puisque les pays qui n’ont pas pratiqué le confinement n’ont pas eu, proportionnellement, beaucoup plus de morts que nous.

Sur le fond, ce confinement pose d’énormes questions, en particulier sur le sens de la vie.

Notre santé vaut-elle notre privation de liberté ? Une vie sous bulle aseptisée est-elle vraiment une vie humaine ?

Mais, surtout, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur les motivations des dirigeants.

Pour sauver quelques vies, ils mettent le pays tout entier à l’arrêt, alors même que, pendant la crise sanitaire, ils tiennent à ce que les chiffres de l’avortement ne diminuent pas et qu’ils facilitent, volontairement ou non, mais certainement, l’euthanasie des vieillards et des malades les plus fragiles.

Je me souviens de Jacques Attali, véritable prophète du macronisme qui, constatant que l’homme coûtait de plus en plus cher à la société après 60 ou 65 ans, déclarait, en 1981, que l’euthanasie serait « un instrument essentiel de nos sociétés futures ». Soit. Mais alors pourquoi mettre la France entière sous cloche pour un virus qui s’attaque notoirement aux « poids morts » de cette idyllique société future ?

Bien sûr, il ne faut pas écarter l’hypothèse de la perversité : bon nombre de nos dirigeants ne semblent guère intéressés par la question de la dignité humaine et semblent prêts à vendre père et mère pour monter d’un cran dans cette hiérarchie politique pitoyable dont l’attractivité progresse au rythme de sa perte d’influence et de sens moral !

Mais, de façon générale, je crois que l’hypothèse de la bêtise est la plus raisonnable.

Voyez, par exemple, le déconfinement. Passons sur l’arbitraire. Mais constatons l’absurdité.

Les écoles étaient, au début du confinement, le principal foyer de contagion et ont été fermées prioritairement.

Aujourd’hui, elles sont rouvertes, également en priorité. La contamination n’a pas disparu mais, puisque l’école est devenue essentiellement une garderie, il faut d’urgence la rouvrir pour permettre aux parents de reprendre le chemin du travail !

Mieux encore, nous apprenons lundi 11 mai, jour où le déconfinement commence, que la loi n’a pas été promulguée à temps : la limitation des déplacements à 100 km autour du domicile ou l’obligation d’attestation pour utiliser les transports en commun ne sont donc pas juridiquement en vigueur. Et le gouvernement, parfait irresponsable, fait, comme toujours, « appel à la responsabilité des Français » !

Autre loufoquerie : récemment, Christophe Castaner a visité le 6 mai une usine de masques dans le Nord. Sans doute pour montrer à quel point le gouvernement était efficace dans la conduite de la « guerre ». Ce fut une réussite : aucune des précautions sanitaires réclamées des Français ne fut appliquée.

Mais ce n’était probablement même pas pour montrer que le ministre était au-dessus des lois. Simplement de la bêtise.

Tout est à l’avenant.

Voici quelques années, la Belgique avait passé plus de 500 jours sans gouvernement et ne s’en était pas plus mal portée.

De fait, il vaut mieux pas de gouvernement qu’un tel gouvernement de clowns ! Notre pays est ruiné par une caste qui, non seulement ne sert à rien, mais nous met des boulets aux pieds et nous empêche de restaurer la grandeur de la France.

