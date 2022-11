Sortir du dogmatisme éolien-photovoltaïque

Après des semaines d’auditions, de réunions de travail et d’échanges constructifs avec l’ensemble des acteurs socio-économiques du secteur de l’énergie, la commission du développement durable de l’Assemblée nationale a rendu les conclusions de la « mission flash » sur l’acceptabilité et le déploiement des énergies renouvelables.

Avec Clémence Guetté (LFI) et Pascale Boyer (Renaissance), je suis heureuse d’avoir participé à ces travaux en tant que co-rapporteure de cette mission. Je tiens à remercier l’ensemble des personnes auditionnées pour la richesse de nos échanges. Ces auditions ont mis en lumière des difficultés majeures d’acceptabilité de certaines énergies renouvelables, notamment l’éolien et le photovoltaïque.

Ces énergies intermittentes sont très contestées et l’impact de l’éolien terrestre sur l’environnement, le prix du foncier, la biodiversité ou encore le tourisme n’est plus à démontrer. Pourtant, ces énergies sont au cœur de la stratégie du Gouvernement en matière de développement des énergies renouvelables.

Nous regrettons d’ailleurs l’absence, dans le projet de loi relatif aux énergies renouvelables, de mesures en faveur de certaines énergies renouvelables, notamment la géothermie ou l’hydroélectricité.

Dans une démarche constructive, j’ai saisi l’opportunité de cette mission pour formuler des propositions concrètes afin de mettre le développement d’énergies renouvelables au service de la consolidation de notre souveraineté énergétique, en parallèle du soutien à l’énergie nucléaire.

Par exemple, sur le photovoltaïque, il est indispensable de soumettre tout subventionnement à la structuration d’une véritable filière française ou, a minima, européenne.

Plus généralement, le groupe Rassemblement national souhaite que le déploiement des nouveaux projets d’énergies renouvelables fasse l’objet d’une nouvelle stratégie territorialisée. Il faut associer plus largement les citoyens et élus locaux afin qu’ils co-construisent les projets à développer sur leur territoire.

Lors des débats sur ce projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables, nous défendrons cette vision pragmatique indispensable pour assurer la souveraineté énergétique de la France et garantir une énergie à bas coût.

Mathilde Paris

Députée