Stopper l’invasion migratoire

Résident à la presqu’île de Giens, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir vendredi 11 novembre au matin devant le portail de la copropriété une douzaine de fourgons et une cinquantaine de CRS armés jusqu’aux dents. M’adressant à un gradé sur leur présence, il me répond qu’il ne peut rien me dire et, finalement, j’apprends d’un adjoint au maire d’Hyères que les migrants de l’Ocean Viking allaient être placés au CCAS, camp de vacances de l’EDF, en attendant que l’administration ait statué sur leur sort. Il y avait également, bien évidemment, les fouille-merde habituels des médias, ainsi que des responsables d’associations de défense des migrants. L’Italie a refusé, à juste titre, d’accueillir ces migrants, Georgia Meloni étant fidèle à son programme et à son engagement, critiquée scandaleusement qu’elle a été par le gouvernement français (qui, il est vrai, est incapable de comprendre ce que c’est que de tenir ses engagements …).

La question était de savoir ce qu’allaient devenir ces migrants.

La plupart étaient des hommes jeunes venant de pays qui ne sont pas en guerre et pour lesquels le statut de réfugiés devait être refusé. Le ministre de l’Intérieur répondait que ceux qui seraient refusés seraient immédiatement reconduits dans leur pays d’origine. De qui se moque-t-on, quand on sait que la plupart des clandestins frappés d’une obligation de quitter le territoire français restent, hélas, dans notre pays (je n’oublie pas le drame de Lola). On sait ce qu’il advint en réalité.

Ceci étant, cela pose la question de la politique migratoire de nos gouvernements guimauves qui n’ont aucun courage politique.

Car, enfin, la France n’a pas vocation (et une majorité de Français ne le veulent pas) à accueillir ces populations d’une autre culture, d’une autre religion et souvent sans formation et ne parlant pas notre langue, qui vont venir recueillir des aides en tout genre ou grossir la foule de nos délinquants ou de nos chômeurs.

À mon sens, la politique migratoire devrait être la suivante :

1. Mettre hors d’état de nuire les passeurs par tous les moyens et notamment en détruisant définitivement leurs rafiots.

2. Stopper toute subvention et interdire les ONG qui, à l’évidence, sont de connivence avec les passeurs. Elles recueillent ces migrants à quelques milles des côtes libyennes et, après, exigent un port de débarquement à des pays qui n’ont rien demandé et repartent immédiatement. Un peu facile …

3. Arrêter toute aide aux migrants.

4. Il est très important d’investir massivement en formation et matériels agricoles et industriels dans les pays d’où sont issus les migrants, sans bien évidemment envoyer de fonds qui seront captés immédiatement par des dirigeants corrompus. L’objectif étant d’aider un développement économique local permettant aux migrants de rester vivre correctement chez eux, au lieu de grossir les ghettos de nos banlieues.

Cela paraît simple mais il faut bien évidemment une réelle volonté politique.

Enfin, ne pas oublier que ces ressortissants d’anciennes colonies ont voulu l’indépendance et, malgré cela, veulent à tout prix rejoindre l’Europe !

La seule intégration vraiment réussie que je connaisse concerne celle des Mongs, membres d’une ethnie de l’Asie du Sud que la France a accueillis et auxquels elle a concédé des terres vierges en Guyane au siècle dernier. Quand vous allez aujourd’hui au marché de Cayenne, qui vend tous les fruits et les légumes ? Les Mongs qui ont mis en valeur ces terres et ne s’en plaignent pas !