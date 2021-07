Tentative de réponse à une question délicate

Ils sont extraordinairement intelligents et ne commettent que des erreurs.

L’invasion de la France par les foules du Tiers-monde a-t-elle été décidée et acceptée par des responsables privés de moyens intellectuels élémentaires ? Les résultats sont tels qu’on est en droit de se poser la question. Pour parler plus simplement, ces décideurs étaient-ils des idiots ?

Eh bien, non. Non seulement ils n’étaient pas idiots, mais ils étaient supérieurement intelligents. Alors, les bras vous en tombent !

Soyons simples, clairs et concrets.

Les grands responsables de cette invasion sont archiconnus : Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac ont été tour à tour présidents de la république et, plus encore, l’un et l’autre sont diplômés de l’ENA – Giscard étant, par-dessus le marché, sorti de Polytechnique. Leur QI exceptionnel était à faire exploser le ciel et la terre. Supérieurement intelligents, ils ont commis de super-erreurs. Comment expliquer cela ?

La première erreur a été d’ouvrir les portes de la France aux nombreux Maghrébins enrôlés dans l’armée d’Afrique, mais il est vrai qu’il aurait été difficile d’interdire à ces militaires de venir en France qu’ils avaient contribué à libérer ; il aurait été difficile de les empêcher de s’y fixer.

La deuxième erreur, plus grave, a été l’appel à la main-d’œuvre étrangère, principalement originaire, elle aussi, du Maghreb, pour reconstruire la France en partie détruite, notamment par les bombardements aériens anglo-américains. L’appel fut entendu. Algériens, Tunisiens, Marocains vinrent nombreux travailler dans nos usines et, logiquement, ils demandèrent à faire venir leurs familles.

Humainement, c’était tout à faire acceptable. C’était « gentil » d’accepter. Mais on ne gouverne pas un pays en étant « gentil ». La gouvernance sérieuse d’un pays exige de la rigueur, de l’autorité et le sens du futur. Et qu’ont fait Giscard et Chirac ? Exactement ce qu’il fallait ne pas faire. Par bêtise ? Pas du tout, nous venons de le voir. Mais par adhésion à la fois à l’idéologie et à la démagogie.

L’idéologie, c’est la France généreuse recevant toute la misère du monde et donc plaisant à tout le monde. Dans ces conditions, on est élu et réélu. Tout est là. Si vous savez cela, vous savez tout. Alors, bien, sûr, cette politique a un coût. Qui paiera ? Le citoyen pardi ! Les impôts paieront. Ils sont faits pour cela et ils augmentent sans cesse. On plante des promesses et on récolte des impôts. La France, en ce domaine, est d’une étonnante fertilité.

Ces incohérences, ces contradictions ne sont, hélas, pas nouvelles. On se souvient de De Gaulle qui a participé à une guerre pour sauver les droits de l’homme et a tout fait pour approuver et aider Staline qui fut le pire ennemi des droits de l’homme. On en revient toujours aux mêmes causes : idéologie et démagogie – et ces causes n’ont pas disparu.

Les vertus de la bourgeoisie ont été abandonnées depuis longtemps. La première d’entre elles était le bon sens, cette vertu exceptionnelle qui a fait sa force aux XIXe et XXe siècles. Le bon sens, c’est la méfiance, la prudence, la patience. C’est la sagesse. Cette vertu ayant été rejetée, le changement a été radical. Les résultats aussi. Nous les connaissons et nous en sommes les victimes. On peut les résumer en deux mots : impôts et impuissance.

La démagogie interdit l’autorité. Alors, très logiquement, on a le désordre, la délinquance avec ses crimes, la violence partout. Est-il acceptable que, chaque jour, la presse nous apprenne qu’un homme, parfois une femme ont été assassinés à coups de couteau en France ? Beaucoup des victimes étant des migrants qui s’entretuent. Rien d’étonnant à cela : ils sont déjà plusieurs millions en France, originaires de pays, disons pudiquement en retard …

Si vous trouvez la solution permettant de revenir à une France dont la violence serait exclue et où la sagesse retrouverait sa place, ne manquez pas de le faire connaître. En attendant, soyez prudents et, de façon générale, évitez la naïveté qui pourrait vous laisser croire ce que racontent les politiciens.