Tour d’horizon à la veille des présidentielles

Les électeurs ont désormais une vue assez nette du spectre des candidatures à la magistrature suprême.

Électeur de droite, j’élimine d’emblée les prétendants de gauche, collectivistes, immigrationnistes et pro-musulmans, démagogues, laxistes en matière sécuritaire, utopiques et coercitifs en écologie, soutiens de toutes les causes minoritaires, même les plus anti-françaises.

Restent donc en lice Macron, même si son appartenance à une certaine gauche est évidente, Pécresse, Le Pen et Zemmour.

Le mandat de M. Macron a été marqué par une immigration incontrôlée, pour ne pas dire favorisée, une politique de la parole jamais suivie d’actions efficaces contre l’islamisme et le séparatisme, la révélation à cause de la pandémie de la désindustrialisation du pays, fruit de la politique européenne ultra-libérale dont il est le champion, les déficits (y compris ceux des balances commerciales et des paiements), des réformes de structure annoncées mais inachevées ou abandonnées, une politique sociétale libertaire.

Surtout, sa personnalité arrogante et clivante a creusé le fossé entre la nouvelle aristocratie que constitue l’élite diplômée et le peuple, les « gens de rien, les illettrés et les alcooliques du nord ».

Le président sortant est un mondialiste, multiculturaliste, un fédéraliste européen qui n’aime pas la France, son histoire et sa culture, ni les Français qu’il avoue piteusement « avoir appris à aimer pendant ces cinq années ».

Peut-on le reconduire ?

Mme Pécresse est une chiraquienne revendiquée, c’est-à-dire, en fait, une centriste européiste. Elle a durci son discours au sujet de l’immigration et de la sécurité pour gagner la primaire, mais elle n’est pas convaincante et recentrera son programme pour attirer le centre droit dont elle a besoin dès le premier tour.

Il suffit pour s’en convaincre de regarder ses anciens concurrents devenus ses soutiens et éventuels futurs collaborateurs, MM. Barnier ou Bertrand.

Elle trahira M. Ciotti et ses propositions sécuritaires, puis ses électeurs comme l’ont fait ses mentors.

Comment lui accorder notre confiance ?

Mme Le Pen a été très décevante lors de la dernière campagne présidentielle, elle ne s’est pas sensiblement améliorée. Elle a au contraire édulcoré son discours, s’est banalisée pour intégrer l’arène des politiciens et se rend discrète sur le thème de prédilection de son parti, au point de juger l’islam « compatible avec la République ».

Elle demeure étatiste et assez à gauche en matière sociale et économique.

Une compétence mise en doute ?

M. Zemmour, bien qu’ayant suivi la politique en tant que journaliste, est le seul non politicien, présente sa candidature au nom de ses convictions et de sa volonté de sortir la France de l’ornière où elle s’enfonce.

Culture, franchise, dévouement à l’intérêt général caractérisent ses interventions dominées par le bon sens.

Il est le seul candidat affirmé de la droite nationale, capable de redonner de l’espoir à un peuple anesthésié mais qui, au fond de lui-même, ne veut pas mourir.

Cependant, il présente plusieurs handicaps : il a tout le monde contre lui et joue le rôle d’épouvantail à droite comme à gauche et dans la presse, fonction précédemment tenue par Mme Le Pen.

Rien ne lui sera épargné, notamment pour l’empêcher d’obtenir les parrainages. Son silence sur sa future équipe gouvernementale peut être source d’inquiétude. Enfin, sa mue de polémiste en candidat paraît laborieuse et ses saillies laissent des traces.

M. Macron, malgré sa gestion de la crise sanitaire, est bien installé dans le paysage politique avec un socle de voix lui promettant d’être au second tour.

Les mouvements des droites identitaires et nationales s’autodétruisent.

S’ils veulent vraiment relever la France, espérons qu’ils s’unissent. Le pays supportera-t-il un deuxième quinquennat macronien ?