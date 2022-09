La tragicomédie de l’expulsion de l’imam Iquioussen est « en même temps » sinistrement et drolatiquement révélatrice de l’aveuglement de notre si chère nomenklatura sur l’islam.

Prenons d’abord le feuilleton judiciaire de son expulsion.

À première vue, rien de plus simple : l’intéressé est de nationalité marocaine et la préfecture décida en 2022 de renouveler son titre de séjour. Mieux encore, le trépidant ministre de l’Intérieur annonça triomphalement que l’imam serait expulsé en application de la fameuse loi séparatisme (qui enquiquine tout le monde, sauf les islamistes !).

Las, c’était compter sans les innombrables fils dont toutes sortes de juridictions ont entravé le Gulliver étatique.

La décision d’expulsion fut d’abord cassée en appel, avant d’être finalement validée par le Conseil d’État – et avant que la CEDH déboute l’avocate de l’imam, considérant que l’expulsion de ce dernier ne lui faisait pas courir de « risque irréparable » (dans le cas contraire, même un terroriste serait inexpulsable !).

Sans parler du pas de deux des autorités marocaines qui commencèrent par accorder un laissez-passer consulaire permettant l’expulsion d’Iquioussen, avant de le retirer pour cause d’« absence de concertation » entre Paris et Rabat !

Cette « grande victoire pour la République », dont se gargarisait M. Darmanin le 30 août dernier, malgré sa facilité, apparut ainsi plutôt poussive.

Mieux, cette « victoire » s’acheva en fiasco : l’imam avait décampé avant que les forces de l’ordre ne débarquent à son domicile pour mettre à exécution la mesure d’expulsion du territoire.

Si un imam islamiste dans le collimateur a pu ainsi s’échapper, cela en dit long sur la sécurité des citoyens français !

Pendant qu’on laisse entrer des centaines de milliers d’immigrants, dont beaucoup d’islamistes, les forces de l’ordre sont littéralement menottées par la paperasserie administrative et le laxisme judiciaire.

On voit mal comment une telle situation pourrait miraculeusement cesser d’être explosive.

Mais ce feuilleton politico-judiciaire n’est qu’un volet de l’affaire.

Le plus « amusant » est ailleurs.

D’abord, dans le fond de l’affaire : l’imam était dénoncé par M. Darmanin pour antisémitisme et « discours haineux ». Mais notre sémillant ministre a-t-il jamais lu le Coran, d’où sortent ces discours ? Comment peut-il alors prétendre que l’islam est une « religion de paix » ?

En fait, la procédure visait simplement à montrer qu’Emmanuel Macron avait pris le problème de l’islamisme à bras-le-corps (et donc à répondre bruyamment à l’élection de 89 députés RN).

Mais, en en restant à la communication et en refusant de rechercher les causes, on se condamne à l’inefficacité. La politique-spectacle a des limites : elle fonctionnait déjà assez mal sous Sarkzoy, elle a peu de chances de mieux fonctionner avec un gouvernement encore plus hétéroclite et une situation encore plus catastrophique !

À quoi s’ajoute le deuxième volet cocasse de l’affaire : le très gauchiste site Médiapart (qui avait, le 1er août, publié une tribune intitulée : « Refuser l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen, c’est défendre les principes élémentaires de l’État de droit » !) révéla fin août que Gérald Darmanin avait dîné avec l’imam, espérant que celui-ci ferait voter les musulmans en sa faveur lors des municipales de 2014.

Gesticulation médiatique, corset administrativo-judiciaire, immigration de masse, aveuglement volontaire sur l’islam, et électoralisme : voilà les ingrédients d’un cocktail qui explose à la figure de M. Darmanin – la France étant « victime collatérale » de cette calamiteuse gestion !