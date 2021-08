Très forte augmentation des violences en France

Quelques lecteurs ont pu penser que, s’agissant des violences en France, j’étais trop sévère. En réalité, je ne l’ai pas été assez.

Le Figaro du 29 juillet consacre un article à ce qu’il appelle « la hausse spectaculaire de la violence en France ».

La Guyane, département d’outre-mer, qui nous rend frontaliers du Brésil, est le département le plus affecté.

Cette « perle » de l’empire, qui servit de bagne, produit du bois et a aussi produit Christiane Taubira, politicienne dont on se serait bien passé.

Une autre perle de l’empire, celle-ci récente, se classe également très bien parmi les territoires où se commettent homicides et autres crimes : il s’agit de Mayotte, où il faut envoyer souvent à 12 000 km des avions de CRS pour tenter de rétablir l’ordre.

Selon le Figaro, le palmarès des homicides revient à la Guyane, classée département le plus violent de « France ».

La Martinique, Mayotte et la Corse du Sud se classent aussi parmi les premiers en cette matière.

La Guyane est également en tête de liste pour les infractions sexuelles et les vols à main armée !

De façon générale, les agressions de tout type, celles commises sur la voie publique, à l’école ou dans le cercle familial, avoisinent le rythme effarant de 2000 par jour – encore ne s’agit-il que des cas signalés aux parquets.

On ne peut qu’être étonné d’apprendre que le Morbihan, que l’on croyait un paisible département breton, dont la population est catholique pratiquante, se distingue par les infractions sexuelles.

La capitale Paris doit bien sûr tenir son rang : elle est classée en tête pour les escroqueries.

Au sujet de notre capitale, le Figaro parle aussi d’explosion du trafic de drogue.

Dans cette délinquance, la drogue joue en effet un grand rôle.

Paris est en ce domaine l’un des premiers marchés du monde.

S’agissant de la Loire Atlantique, qui pourtant n’est pas peuplée que de sauvages, on peut lire ceci dans le journal : les atteintes volontaires à l’intégrité physique progressent depuis dix ans au rythme de plus de 5 % par an.

Les tentatives d’homicide ont explosé.

Cette année, 54 homicides et tentatives ont été recensés de janvier à juin.

On apprend aussi que, toujours en Loire Atlantique, le jeune Abdel Gami, 15 ans à peine et visage poupin, mourait sous des tirs de chevrotine dans la tête, au nord-ouest du département, et que deux jeunes Tunisiens avaient été poignardés à Saint-Herblain, dont l’un est mort fin mai.

Il va sans dire que cette violence s’explique en grande partie par l’invasion migratoire, elle aussi en très forte augmentation.

Les Africains savent que, s’ils surmontent les risques de l’émigration, ils sont toujours gagnants – mais à quel prix !

Depuis le Mali, ils finissent par arriver à pied en Libye, où ils sont pris en charge par des esclavagistes turcs et libyens qui les exploitent.

Ils doivent leur remettre une forte somme d’argent pour être admis sur des embarcations de fortune dont beaucoup coulent entre la Libye et l’Italie.

Les services officiels chiffrent à 1 346 le nombre de ceux qui ont péri en mer au seul premier semestre 2021.

Ils sont en fait beaucoup plus nombreux à avoir subi ce triste sort.

Les rescapés, une fois en Italie, sont sauvés.

Ils arrivent à la frontière française.

À la bonne saison, ils franchissent les cols alpins et ils retrouvent leurs groupes ethniques et reçoivent alors subventions et allocations que la France distribue à toute la misère du monde en ruinant ses propres citoyens !

Ce mouvement est le même en provenance du Proche et du Moyen-Orient.

Faites l’addition !

Depuis le début de l’année, on enregistre déjà 63 798 arrivées dans le sud de l’Europe et 8 000 ont réussi à atteindre clandestinement les côtes anglaises.

Cette invasion dans une Europe dépourvue d’autorité va se poursuivre et s’amplifier.

La démagogie en France leur ouvre les portes du pays, devenu en ce domaine une vraie pétaudière.

Quand va-t-on enfin réagir ?

L’assassinat en Vendée du P. Olivier Maire, connu pour sa bonté, par un migrant africain notoirement délinquant et déséquilibré, signe l’incurie totale des pouvoirs publics et l’extrême danger de l’immigration massive que rien n’arrête.