Triomphe du wokisme

Pap Ndiaye, le ministre « wokiste » de l’Éducation nationale, ne perd pas de temps.

Début septembre, il annonçait son intention de s’attaquer aux « stéréotypes de genre » à l’école.

L’expression est le nom de code de l’idéologie du genre qui promeut une indifférenciation sexuelle – laquelle brise à la fois les filles et les garçons.

S’opposer à ce genre d’utopie et surtout à leur mise en œuvre dans le cadre scolaire, vaut facilement d’être taxé « d’anti-républicanisme » ou « d’ultra-conservatisme ».

Il reste que ce n’est clairement pas le rôle de l’école – surtout d’une école qui laisse tous les ans 100 000 élèves totalement analphabètes sortir de son sein – de formater les enfants que nous lui confions.

La mainmise de l’État sur les enfants, vieux fantasme déjà caressé par la première république, reste une marque du totalitarisme.

Mais M. Ndiaye n’en reste pas là. L’idéologie « wokiste » est aussi une idéologie raciale.

C’est pourquoi il s’est senti autorisé (et comment douter qu’Emmanuel Macron l’y ait autorisé, tant il partage cette idéologie ?) à dénigrer la France aux États-Unis – alors qu’il intervenait comme universitaire fin septembre dans une université de Washington.

Il a prétendu que le racisme était puissant en France (pourtant le pays du monde le moins raciste – du moins avant que l’on impose aux Français par l’immigration de masse un mode de vie qui n’était pas le leur et qu’on les force à vivre dans une société « ensauvagée ».

Il est déjà difficilement tolérable d’avoir un ministre de l’Éducation nationale si peu national et si peu éducatif. Mais l’entendre insulter à l’étranger le pays qui est tellement raciste qu’il lui a offert cette haute fonction est insupportable.

L’époque des hussards noirs était certes aussi une époque de guerre idéologique sans merci – dont nos enfants étaient l’enjeu. Mais on se prend à rêver avec nostalgie d’une école où Jules Ferry écrivait aux instituteurs :

« Vous êtes l’auxiliaire et, à certains égards, le suppléant du père de famille : parlez donc à son enfant comme vous voudriez que l’on parlât au vôtre ; avec force et autorité, toutes les fois qu’il s’agit d’une vérité incontestée, d’un précepte de la morale commune ; avec la plus grande réserve, dès que vous risquez d’effleurer un sentiment religieux dont vous n’êtes pas juge. »

Une école qui apprendrait aux enfants à lire, écrire et compter, qui ne leur ferait pas détester leur propre pays, et ne leur imposerait de douter de leur identité sexuelle, cela serait-il tellement « anti-républicain » ?