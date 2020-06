Trump contre Twitter et Antifas

Donald Trump vient de prendre deux décisions fort intéressantes et fort mal comprises par les médias français.

La première a été de publier un « executive order » (c’est-à-dire un décret présidentiel) relatif à la liberté d’expression.

Il est notoire depuis longtemps que les médias dominants et les grandes plateformes numériques sont très favorables à la gauche « bobo ».

Mais, désormais, avec la prétendue « lutte contre les fake news » (fausses nouvelles en français), nous avons changé de dimension : toute opinion suspectée de ne pas être tout à fait dans la « norme » peut être censurée sans aucune justification.

Le ton a monté suffisamment pour que, pour la première fois, Donald Trump (qui doit largement son élection de 2016 à sa magistrale utilisation des réseaux sociaux), voie l’un de ses « tweets » accompagné d’un mot dubitatif de Twitter laissant entendre qu’il s’agissait peut-être d’une fausse nouvelle.

Le président américain a fort mal pris la chose et a donc publié son décret, par lequel il rappelle l’importance de la liberté d’expression pour la démocratie et par lequel il envisage plusieurs mesures pour imposer le respect de cette liberté, y compris contre la volonté de Twitter ou Facebook.

Dans le même temps, le pays s’embrase avec l’une de ces émeutes raciales qui le déchirent périodiquement. Les émeutes actuelles sont consécutives à la mort d’un jeune Noir après une interpellation policière. Et, manifestement, elles sont encouragées par les dirigeants de gauche qui y jouent leur va-tout.

Loin de se laisser impressionner, Trump a menacé de mettre la ville de Minneapolis, d’où les émeutes sont parties, sous tutelle en envoyant la garde nationale.

Et, surtout, il vient d’annoncer sa décision de mettre les Antifas (pour « anti-fascistes ») sur la liste des organisations terroristes. Ce réseau d’extrême gauche est, en effet, très actif dans les émeutes raciales.

Comparons avec la complaisance du pouvoir macronien pour nos propres « Antifas » et autres « Black Blocks » !

L’enjeu de l’élection de 2020 aux États-Unis dépasse la simple rivalité entre une gauche et une droite démocratiques : il s’agit d’une guerre générale entre l’oligarchie financière et médiatique alliée à l’extrême gauche et les peuples d’Occident qui ne veulent pas mourir, alliés aux dirigeants « populistes ».