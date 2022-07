Après le scandale McKinsey (sur les liens très étroits entre plusieurs cabinets de conseil anglo-saxons et l’appareil d’État), le Rotschildgate (sur « l’évaporation » des bonus reçus par Emmanuel Macron dans le cadre de son activité de banquier d’affaires), voici donc les « Uber files ».

Ces « Uber files » désignent une enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (soutenu par plusieurs médias internationaux de premier plan) sur les pratiques de la société Uber.

Or, en France, Uber a été fortement soutenue par Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie de François Hollande.

Ici, il ne semble pas qu’il y ait de risque pénal pour le chef de l’État.

Mais, du point de vue politique, il apparaît assez curieux que le jeune ministre de l’Économie ait ainsi mené une politique radicalement contraire à celle du président qui l’avait nommé.

François Hollande avait déclaré son intention de rendre illégale l’application Uber Pop, permettant à tout un chacun de se déclarer chauffeur de véhicule de tourisme.

Les chauffeurs de taxi estimaient en effet que cette application leur faisait une concurrence déloyale.

Il y aurait bien sûr beaucoup à dire et à critiquer du corporatisme des taxis.

On peut penser qu’Uber a apporté un vent frais bienvenu sur cette profession.

Mais ce qui est certain, c’est qu’il est pour le moins singulier qu’un ministre de l’Économie reçoive clandestinement les lobbyistes d’une société internationale pour les aider à contourner une décision de justice et la décision politique du président en exercice !

En tout cas, il est assez étrange que tous ces dossiers embarrassants (dont certains relèvent du pénal !) que je rappelais en commençant aient sagement attendu la fin du processus électoral pour sortir dans les médias.

On ne peut pas dire que ces derniers aient eu la même pudeur pour traiter le cas de François Fillon – qui était tout de même nettement moins grave.

Même la justice semble prendre son temps : alors qu’un simple article du « Canard enchaîné » avait valu ouverture immédiate d’enquête du Parquet national financier contre François Fillon, pour Emmanuel Macron, la saisine de plusieurs parlementaires du même Parquet national financier – suite à un rapport d’information du sénat – avance beaucoup plus doucement.

Comme le second mandat de François Mitterrand, le second mandat d’Emmanuel Macron semble s’annoncer assez pestilentiel et il y a fort à parier que la défiance des citoyens à l’égard des institutions « progresse » encore dans les prochaines années !