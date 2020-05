Un confinement à géométrie variable

Je parlais, la semaine dernière, de préférence étrangère. Nous en avons un bel exemple avec les débats actuels sur le culte.

Nombre de responsables religieux, notamment les évêques catholiques, avaient demandé la reprise du culte dès la fin du confinement.

Le gouvernement a répondu en la reportant au moins au 2 juin – sans autre précision.

Passons sur la brutalité de l’annonce d’Édouard Philippe qui en dit long sur son mépris pour les aspirations spirituelles de l’être humain.

J’avoue ne pas bien comprendre pourquoi la réouverture des musées (des « petits musées » précise M. Philippe) ne poserait aucun problème sanitaire, quand la fréquentation des églises menacerait la santé publique.

Passons même sur les extravagantes leçons de théologie de l’inénarrable Castaner. Ce dernier enseignait doctement, dimanche 3 mai, sur LCI, que l’on pouvait très bien prier seul chez soi. Il ignore sans doute que, dans la religion catholique, la messe n’est pas seulement une prière, mais le renouvellement du sacrifice du Christ (qui ne peut pas, dans le cas général, se pratiquer à domicile !).

Il peut bien ne pas croire à la réalité sacrificielle. mais prétendre donner des leçons de prière aux évêques a quelque chose de profondément grotesque.

Mais, encore une fois, passons : les catholiques ont l’habitude d’être ignorés et méprisés des gouvernements successifs.

Ce qui est proprement scandaleux réside dans le « deux poids, deux mesures ».

Il est bien entendu que les « cathos » sont des braves gens bien obéissants. On peut donc les insulter sans risque. L’expérience a prouvé que c’était un tantinet plus périlleux avec la religion mahométane.

Et donc, benoîtement, notre gouvernement donne des directives pour que l’islam soit, quant à lui, dispensé de confinement. Non pas dès le 11 mai, mais pendant que tous les Français non-musulmans sont confinés – et sévèrement verbalisés pour une simple erreur dans l’attestation de sortie.

La police est fortement dissuadée d’intervenir dans les « territoires perdus de la république » (les directives en ce sens du responsable de la police du Calvados ont fait le tour du web).

Ce n’est pas nouveau, ni spécifiquement lié au confinement ou au ramadan, mais c’est encore plus choquant quand tous les Français sont assignés à résidence.

La palme de ce « deux poids, deux mesures » échoit sans doute aux obsèques d’un certain Ayoub, dealer musulman de 25 ans, abattu par balles, et enterré à Sète voici une semaine.

Ses obsèques ont attiré beaucoup plus que les 20 personnes autorisées pour des obsèques chrétiennes (un témoin a compté entre 50 et 100 voitures !).

Mais le plus fort, c’est que la cérémonie était protégée par la police et que des masques étaient fournis par la mairie.

En d’autres termes, les pouvoirs publics, si tatillons contre le Français moyen, aident les musulmans à violer la loi commune du confinement.

Ajoutons que, le 2 mai, le gouvernement a publié un décret sur l’enseignement de la langue arabe pour les élèves de primaire originaires de Tunisie.

Le sens des priorités de ce gouvernement m’échappe – à moins qu’il ne soit, au contraire, beaucoup trop clair !

En tout cas, comment voulez-vous que la colère ne monte pas quand chacun peut constater de telles injustices ?

À dire vrai, le gouvernement voudrait installer les germes d’une guerre civile qu’il ne s’y prendrait pas autrement. Peut-être est-ce la seule « solution » qu’il ait trouvée pour éviter de rendre des comptes pour sa calamiteuse gestion de la crise sanitaire ?