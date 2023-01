Un discours schizophrène

Les derniers vœux de « Jupiter », peut-être plus encore que ses précédents discours, laissent l’impression pénible d’un discours non seulement mensonger, mais radicalement contraire à la réalité.

Ainsi le président a-t-il insisté lourdement sur la nécessité de l’unité nationale.

Mais qui détruit cette unité, sinon lui qui désignait naguère les gilets jaunes ou les non-vaccinés à la vindicte publique (et annonçait publiquement sa volonté d’« emm … » les seconds, ou faisait purement et simplement éborgner les premiers par les forces de l’ordre) ?

Qui donc monte les Français les uns contre les autres, sinon nos « chers » dirigeants ?

On « apprend » encore, en écoutant « Jupiter » qu’à « chaque épreuve, l’Europe nous a permis d’agir plus vite et plus fort ».

C’est curieux, il nous avait semblé, à nous, que l’Europe avait été particulièrement inefficace pour faire face à la crise migratoire ou à la crise sanitaire.

Savoir que cela aurait été encore plus inefficace sans Bruxelles nous rassure beaucoup sur vos compétences, Monsieur le Président !

Nous apprenons encore que « 2022 fut une année démocratique intense » (quel invraisemblable volapük !).

Là encore, le commun des mortels a plutôt l’impression que la crise politique s’aggrave.

Le fossé entre citoyens et élus n’a jamais été aussi profond, mais M. Macron est content de lui.

Ce dernier a ensuite l’incroyable culot de se féliciter que la hausse des prix de l’énergie soit « plafonnée ».

De qui se moque-t-il ?

Sans les brillantes initiatives de son mentor François Hollande et de lui-même, la France serait encore exportatrice d’électricité. Après leur destruction de notre filière nucléaire et après la création du marché européen de l’énergie (dont sont coresponsables tous ceux qui ont dirigé le pays au cours des 30 dernières années), nos entreprises voient le prix de leur énergie multiplié parfois par dix en un an. Et il faudrait se réjouir du « plafonnement » ?

Je pourrais continuer en mentionnant le « contrôle aux frontières », la « nation productive », la « France plus forte », la lutte contre « l’immigration illégale », la « laïcité effective » et même « notre indépendance énergétique, économique, sociale, industrielle, financière, stratégique », dont M. Macron a l’air si fier.

Mais, en réalité, c’est tout son discours qui est contraire à son action. À ce stade, ce n’est plus du mensonge ; c’est de la schizophrénie – ou plutôt cette étrange sorte de refus du principe de réalité qui caractérise tant de technocrates !