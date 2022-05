Un esprit pétainiste

Tous les Français ne ressemblent pas à ce que j’entends décrire ici, fort heureusement.

Mais bien trop de Français ressemblent à ce que j’entends décrire, et cela me semble consternant.

J’aurais pu penser que la guerre déclenchée par le dictateur russe Vladimir Poutine contre un pays démocratique, l’Ukraine, susciterait une large et presque unanime indignation.

Un dictateur d’un côté, une démocratie de l’autre. Un agresseur et un agressé.

Comment aurais-je pu imaginer que des Français défendent et soutiennent le dictateur et montrent de la sympathie pour l’agresseur ?

Au temps de Joseph Staline, les communistes français se plaquaient du côté de l’Union soviétique, mais c’étaient des communistes, des gens imprégnés d’une mentalité totalitaire et prêts à penser que tuer des ennemis de classe est acceptable.

Mais le communisme est quasiment mort et n’a plus beaucoup d’adeptes.

La démocratie agressée a un Président qui se conduit de manière digne et courageuse et qui devient l’incarnation du courage de son peuple soumis au pire, et ce Président parvient à mobiliser le monde.

Il a été humoriste, certes, mais il ne l’est plus.

Comment aurais-je pu penser que ce Président recevrait un torrent d’insultes ironiques et serait décrit comme un pantin méprisable, et que son peuple lui-même, à travers lui, serait trait avec indifférence et sur un mode relevant du dédain ?

Comment aurais-je pu penser que les discours tenus par ce Président pour mobiliser le monde seraient tournés en dérision ?

Des actes atroces relevant du crime de guerre ont été commis par l’armée du dictateur.

J’aurais pu penser, là, que des crimes de guerre commis sur le sol européen auraient suscité une indignation morale unanime.

Je dois constater que cela n’a pas été le cas.

Mon analyse face à cela me conduit à dire que la propagande russe est décidément très efficace.

La Russie de Poutine y consacre en moyenne, selon les services de renseignement occidentaux, un milliard de dollars par an.

Cela permet de diffuser de fausses nouvelles et de rémunérer des agents d’influence.

Mais, pour que cela fonctionne, il faut une population réceptive et, à l’évidence, il y a en France une population réceptive.

Le service chargé de la propagande au temps de l’Union soviétique était le KGB.

Aujourd’hui, le service s’appelle le FSB : le nom a changé, l’efficacité est restée la même.

Il existe des éléments expliquant la réceptivité de la population.

L’antiaméricanisme primaire est en France un sentiment très largement partagé qu’on retrouve au sein de la gauche et de l’extrême gauche anti-impérialiste et anti-capitaliste, mais aussi au sein du gaullisme et de la droite nationaliste.

Recourir à l’antiaméricanisme est, dès lors, en France, toujours payant.

Dire que la Russie lutte contre « l’impérialisme » de l’OTAN, que Volodymyr Zelensky est une marionnette des États-Unis, et que l’Ukraine devenait une pointe avancée de l’agressivité américaine contre la Russie ne pouvait que fonctionner.

Le relativisme moral, en outre, règne en France et attendre des positions éthiques était sans doute trop demander à certaines personnes.

Se sont ajoutés à cela les effets d’une ignorance de l’histoire de la Russie, de l’Ukraine, de l’Union soviétique et de la Deuxième Guerre mondiale et un esprit de soumission que j’appelle l’esprit pétainiste.

Dire que, si aucune arme n’était fournie a l’Ukraine, la paix viendrait plus vite et des vies seraient épargnées est typique de cet esprit.

Se rendre à l’ennemi en baissant la tête peut effectivement parfois permettre de survivre, dans la soumission.

La myopie géopolitique a joué aussi, et des discours disant que « cela ne nous concerne pas » sont venus de gens qui n’ont pas encore compris que la planète est de plus en plus petite et que ce qui se passe à Kiev a des conséquences à Paris.

En tout cas, j’ai eu, au cours des trois mois écoulés, toutes les raisons d’être consterné.

Et dire que j’ai été consterné est bien en deçà de la réalité. Je suis toujours consterné en cet instant. Pourrais-je dire qu’il m’est arrivé de ressentir du dégoût ?

Je n’ai en tout cas, souvent, en lisant certains journaux, en écoutant certaines émissions de radio ou en regardant certains programmes de télévision, pas été fier d’être français.