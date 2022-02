Un homme politique et un homme d’État, ce n’est pas la même chose !

Depuis la Révolution de 1789, qui fut une horrible tuerie et un immense désordre, avec notamment l’assassinat d’un enfant par mauvais traitements parce qu’il était fils de roi, la France n’a connu politiquement que des échecs, des défaites, avec de brèves rémissions qui ne se sont pas confirmées. Vingt ans de guerres et de chaos pour aboutir à Waterloo !

Elle a été mal gouvernée par des hommes politiques incompétents, parfois ridicules, sauf trois exceptions : Clemenceau, De Gaulle et Pompidou. Encore ne peut-on pas oublier que De Gaulle a légitimité un Parti communiste totalement inféodé à Moscou, à tel point qu’il a fait du représentant de Moscou en France, Maurice Thorez, son ministre d’État.

Après la tragique Révolution de 1789, la France a subi plusieurs autres révolutions sanglantes, mais heureusement sans lendemain, ainsi que des tentatives de restauration de la monarchie, également sans lendemain. Elle a connu aussi la défaite de 1870 qui permit aux Prussiens de proclamer l’empire allemand dans la galerie des glaces de Versailles, le château des rois de France !

Puis, ce fut l’immense tuerie de la Grande Guerre de 1914-1918 avec 1,357 million de morts, 3,59 millions de blessés, des jeunes.

De ce massacre, la France ne s’est jamais relevée. Depuis, on subit, les uns après les autres, politiquement, drames et échecs. Le pire fut la déclaration de guerre à l’Allemagne en 1939, avec la certitude de la perdre. Cette guerre, nous en subissons encore aujourd’hui les conséquences. Elle fut parmi les pages les plus tragiques de l’histoire de France : occupation, faim et guerre civile.

De Gaulle permit malgré tout que la France figure parmi les vainqueurs en 1945, contre l’avis de Staline. Depuis cette date, on ne connaît que des médiocres, à l’exception de Pompidou, un homme cultivé à l’autorité bienveillante. Il fut, depuis De Gaulle, le seul homme d’État qu’ait connu la France.

Mitterrand, pour obtenir les voix des communistes, mit en œuvre leur programme, ce qui causa un tort important à l’économie française – et il en est encore ainsi aujourd’hui.

Une exception pourtant dans ce brillant collège, à laquelle il faut être reconnaissant : François Hollande, parce qu’il nous a fait rire ! Il n’a fait que cela d’ailleurs. Le président de la république, à cheval sur la pétrolette officielle de l’Élysée conduite par un policier : « Momo, rue du Cirque, chez Julie, et mets les gaz ! »

Et maintenant, c’est l’agitation et le brouillard de la campagne présidentielle, dont on peut douter que ses résultats améliorent la vie quotidienne des Français, qui seront toujours les victimes de la fiscalité, de l’insécurité et de l’invasion migratoire, ces fléaux qui détruisent la France.

N.B. : J’ajoute quelques lignes à ma chronique publiée dans le n° 1328 sous le titre : « Le Pape François est étonnant » : Les chrétiens sont de plus en plus persécutés dans le monde. En 2021, 5 898 chrétiens, des catholiques en majorité, ont été tués en raison de leur foi.