Un maire socialiste courageux

Des parents musulmans ont demandé la suppression du porc de toutes les cantines des écoles d’une banlieue de Metz. Dominique Gros, le maire de Metz, a refusé d’enlever le porc du menu de la cantine de l’école. Le secrétaire de mairie a adressé, à tous les parents, une note dans laquelle il explique notamment que les musulmans doivent comprendre qu’ils sont tenus de s’adapter à la Lorraine et à la France, à leurs coutumes, à leurs traditions, à leur style de vie, parce que c’est là où ils ont choisi d’immigrer. Ils doivent comprendre qu’ils doivent s’intégrer et apprendre à vivre en Lorraine. Ils doivent comprendre que c’est à eux de changer leur style de vie, pas aux Français qui les accueillent si généreusement. Ils doivent comprendre que les Français ne sont ni racistes ni xénophobes ; ils ont accueilli beaucoup d’immigrants avant les musulmans (alors que les États musulmans n’acceptent pas d’immigrants non musulmans). Les Lorrains n’ont pas l’intention d’abandonner leur identité, ni leur culture et, si la France est une terre d’accueil, ce n’est pas seulement le maire de Metz, Dominique Gros (PS), qui accueille les étrangers, mais les Messins et Lorrains français. Finalement, ils doivent comprendre qu’à Metz, les habitants ont des racines judéo-chrétiennes, des arbres de Noël et des fêtes religieuses, mais la religion doit demeurer du domaine privé. La municipalité de Metz, ville royale et impériale, a raison de refuser toute concession à l’islam et à la charia. Pour les musulmans qui ne sont pas d’accord avec la laïcité et ne se sentent pas à l’aise en Lorraine, pays de Jeanne d’arc, il y a 57 beaux pays musulmans dans le monde, en majorité sous-peuplés, prêts à les recevoir avec des bras halal grands ouverts et en accord avec la charia. Si vous avez quitté votre pays pour venir en France et non pas pour un autre pays musulman, c’est parce que vous pensez que la vie est meilleure en Lorraine qu’ailleurs. Posez-vous seulement la question : pourquoi la vie est-elle meilleure en France plutôt que dans votre pays d’origine ? Après une réflexion honnête et apaisée, vous verrez alors la lumière vous envahir et chasser l’obscurantisme de votre esprit.

Une cantine où on sert du porc et du museau lorrain ou de la quiche lorraine avec une bonne tarte aux fraises ou à la mirabelle de Lorraine fait partie de la réponse. Monsieur le Maire a raison. Tout le monde le pense mais, le dire, c’est une autre chose. Et le fait que ce texte ait été élaboré par un maire socialiste est vraiment étonnant et force le respect.