Un mandat révocatoire?

J’ai reçu ce communiqué de Matthieu Werth, candidat aux élections municipales à Draguignan (Var). Je ne le connais pas et ne sais pas grand-chose sur la situation politique à Draguignan. Je sais seulement que M. Werth est un militant de Force républicaine, le mouvement de droite conservatrice dirigé par Bruno Retailleau. Il est possible que l’idée qu’il se propose de mettre en place soit évoquée par démagogie, mais elle me semble, en tout cas, suffisamment intéressante et novatrice, en matière de responsabilité des élus, pour être signalée.

Guillaume de Thieulloy