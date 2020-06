Un racisme artificiel

Le 25 mai dernier, George Floyd, Noir américain, perdait la vie au cours d’une interpellation policière « musclée » à Minneapolis, aux États-Unis.Cela aurait pu demeurer un fait divers funeste. Mais cette mort est devenue l’occasion d’émeutes d’une violence remarquable, aux États-Unis d’abord, puis dans plusieurs pays occidentaux, dont la France – où, pour faire bonne mesure, les gauchistes ont associé à la mémoire de George Floyd celle d’Adama Traoré.

Il convient de rappeler quelques vérités soigneusement tues par les médias dominants.

Tout d’abord, rien ne prouve le prétendu racisme de la police américaine, voire de la totalité de la société américaine.

Comme l’a rappelé Éric Zemmour, une écrasante majorité des homicides perpétrés sur des Noirs américains sont le fait d’autres Noirs. Par ailleurs, il y a près de 10 fois plus de meurtres de Blancs par des Noirs que de meurtres de Noirs par des Blancs.

Ensuite, les émeutes sont tout sauf spontanées.

On sait que des organisations proches des marges les plus radicales du Parti démocrate ont littéralement « armé » les manifestants. Des tonnes de briques ont ainsi été fournies dans plusieurs villes pour détruire les vitrines et « casser du flic ».

Ce n’est pas pour rien que Donald Trump a classé les « Antifas » sur la liste des organisations terroristes.

Notons au passage que, même si rien n’est prouvé à l’heure où j’écris, l’ombre des réseaux Soros – qui avaient déjà payé des manifestants anti-­Trump – plane sur ces émeutes.

En France même, il est assez scandaleux de prétendre que le racisme endémique de la police serait responsable de la mort d’Adama Traoré.

Ce dernier était un voyou bien connu des forces de l’ordre. Et il n’est pas inutile de rappeler aussi que 2 des 3 gendarmes qui l’ont interpellé étaient noirs.

Enfin, il faut dire et redire qu’en France, en tout cas, le racisme est pratiquement une invention des idéologues anti-racistes.

Les Français sont l’un des peu­ples les moins racistes du mon­de. Les problèmes raciaux contemporains ont été importés avec l’arrivée de millions d’immigrés qui changent l’identité de la France.

Ils ont aussi été créés artificiellement : c’est François Mitterrand qui « inventa » l’anti-racisme pour empêcher toute alliance entre le RPR et le FN. Naturellement, les associations anti-racistes ont « besoin » du racisme pour justifier leur existence : elles racialisent donc toute la vie sociale – au risque de créer une crise majeure. La responsabilité de ces pompiers pyromanes est gigantesque !