Un racisme «modéré»

La très gauchiste journaliste Audrey Pulvar est désormais adjointe au maire socialiste de Paris – elle vit donc toujours de nos impôts, tout en considérant de son devoir de nous cracher dessus!

Accessoirement, elle est tête de liste PS aux prochaines régionales et, manifestement, elle a bien compris les leçons de Terra nova: les ouvriers ne votent plus à gauche depuis longtemps; les «minorités» doivent donc offrir un « prolétariat de substitution»!

En tout cas, Mme Pulvar drague chez les islamo-gauchistes sans beaucoup de vergogne.

Elle vient ainsi de voler au secours de l’UNEF, ce syndicat étudiant marxiste qui se soumet depuis des années à la rhétorique «indigéniste».

Parlant des réunions de ce syndicat interdites aux Blancs, qui suscitent la critique (jusque chez M. Castaner!), Mme Pulvar a déclaré:

«Si vient à cet atelier une femme blanche ou un homme blanc, il n’est pas question de le ou la jeter dehors, en revanche, on peut lui demander de se taire, d’être spectatrice ou spectateur silencieux.»

Car Mme Pulvar est une indigéniste modérée.

Elle n’est pas favorable à ce qu’on interdise des réunions aux Blancs.

En revanche, elle ne voit aucun inconvénient à ce qu’on demande à ces derniers de se taire!

C’est admirable!

Naguère, un socialiste était en fait un stalinien modéré, qui n’était pas favorable à ce qu’on envoie tous les propriétaires terriens au goulag, mais admettait bien volontiers qu’on leur vole leurs récoltes.

Aujourd’hui, un socialiste est un raciste anti-blanc modéré: il n’est pas favorable à ce qu’on interdise des réunions aux Blancs, mais il «comprend» qu’on demande à ses derniers de se taire.

Au fond, ce scandale de l’UNEF est une bénédiction: il révèle au grand jour les contradictions et les inclinations de la gauche.

Les inclinations, nous le comprenons bien, vont toujours dans le sens du nihilisme le plus radical – même sous couvert de modération.

Quant aux incohérences, elles se dessinent doucement: il va falloir choisir entre «égalité républicaine» et racisme anti-blanc, entre propagande LGBT et propagande islamiste, entre repentance et désir de restaurer l’esclavage pour les nouveaux maîtres de la gauche.

En tout cas, la gauche explose sous nos yeux. Il serait aberrant que la «droite» continue à courir derrière!