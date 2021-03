Un référendum sur l’immigration?

Le sénateur du Val d’Oise Sébastien Meurant, rapporteur spéciale du budget sur l’immigration, vient de lancer une campagne pour obtenir un référendum d’initiative partagée sur la suppression de l’Aide médicale d’État (AME), cette prestation sociale qui offre la gratuité des soins aux clandestins.

Cette campagne fait suite à la énième affaire de fraude sociale dont je parlais dans le n°1286, dans laquelle des dizaines de ressortissants algériens (dont un député FLN – FLN devant lequel Emmanuel Macron fait des courbettes en ce moment même !) avaient volé plus d’un million d’euros à la caisse d’assurance-maladie de l’Isère en fraudant à l’AME.

Il se trouve que je connais bien Sébastien Meurant.

Et il se trouve que, depuis des mois, avec des amis conservateurs américains, je travaillais à lancer une ou plusieurs campagnes référendaires pendant les mois qui nous séparent de la présidentielle. En particulier, parce que je pense que ces campagnes sont les seuls moyens dont nous disposions pour éviter que 2022 soit une simple «rediffusion» de 2017, avec finalement une nouvelle victoire d’Emmanuel Macron.

Avec les moyens que ces amis américains m’aident à «acclimater» en France, et parce que cette campagnea part d’un parlementaire LR, je crois possible d’atteindre l’objectif (qui a pourtant été pensé comme inatteignable par Nicolas Sarkozy lors de sa réforme constitutionnelle de 2008!) de 200 parlementaires et 4,5 millions de citoyens.

Bien sûr, cela va être difficile, ne nous le cachons pas. Mais cela vaut le coup d’être tenté.

D’autant qu’Emmanuel Macron lui-même avait critiqué l’AME lorsque, quelques mois avant de nous assigner tous à résidence pour cause de virus, il avait prétendu lutter contre l’immigration de masse.

Rappelons au passage que, sous Emmanuel Macron, nous en sommes à plus de 400 000 entrées légales sur le territoire par an. C’est-à-dire que, sur la durée du quinquennat, nous aurons accueilli (sans que les Français aient jamais eu à donner leur avis) la ville de Paris ! Et une ville de Paris, dont une partie significative ne vient pas travailler et ne souhaite pas respecter nos lois ni nos mœurs.

Bruno Retailleau déclarait récemment que cette immigration incontrôlée avait servi de terreau au djihadisme. C’est une évidence.

À quoi il faut ajouter que le djihadisme n’est pas la seule menace que l’immigration incontrôlée fait peser sur la France: de la déculturation à l’explosion des dépenses sociales, de l’insécurité à l’effondrement du système éducatif, de la crise du logement aux trafics divers qui pourrissent la vie de tant de Français, une bonne part des maux dont souffre la France trouve au moins une part de sa source dans l’immigration massive.

C’est pourquoi je suis très heureux qu’enfin un parlementaire, non seulement se saisisse de la question, mais encore s’en saisisse pour redonner la parole aux Français.

Car, naturellement, ce référendum sur l’AME n’est qu’une première étape: plusieurs référendums doivent suivre, remettant l’État au service de la France et des Français, au lieu de favoriser l’anti-France et la préférence étrangère.

Mais ce premier référendum ne «marchera» pas sans nous : c’est à la «majorité silencieuse» de se saisir de la question et d’exiger qu’on l’entende enfin – aussi pénible cela soit-il pour la caste jacassante.

Alors rendez-vous sur www.stopame.org

Signez et faites signer. Nous sommes majoritaires. Encore faut-il que nous nous réveillions et que nous fassions entendre notre voix!