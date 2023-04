Un vrai Conseil constitutionnel

La mission du Conseil constitutionnel est de juger si les lois sont conformes à la Constitution. Le bon sens impose de choisir ses membres parmi les professeurs de droit constitutionnel avec un stage pour acquérir les qualités d’un juge. Malheureusement, ce sont les Présidents de la République, du Sénat et de l’Assemblée qui nomment ces membres et, évidemment, ils puisent dans le réservoir « des copains et des coquins ». Cet organisme est vraiment un « machin » au sens gaullien et, en plus, créé par de Gaulle ! Si Caligula devient président, il pourra nommer membre légalement son cheval !