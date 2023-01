Une autre politique est toujours possible !

François Mitterrand, le plus toxique de nos anciens présidents de la Ve République a dit, le 14 juillet 1993 : « (En matière de chômage), on a tout essayé. »

Lors de ses vœux aux Français, le 31 décembre 2022, Emmanuel Macron a dit : « Qui aurait pu prévoir les conséquences du réchauffement climatique ? »

Nous ne sommes pas seulement gouvernés par des dirigeants médiocres, mais également par des sourds. Ils ont une excuse : leurs adversaires ne valent pas mieux !

Car toujours, et dans tous les domaines, une autre politique est possible !

Prenons quelques exemples, dans les thèmes dits « d’actualité », c’est-à-dire privilégiés par les médias dominants.

La réforme des retraites qui, au jour où nous écrivons ces lignes, risque de paralyser le pays, une fois de plus livré à des « cadavres » (nos syndicats, dénommés « forces vives », et interlocuteurs uniques du gouvernement).

La population active au travail représente environ 37 % de la population totale, et 22 % seulement si l’on considère la population active dans la tranche 25-50 ans, évidemment la plus directement concernée. Et 20 % seulement de ceux-ci sont des ouvriers.

On conçoit donc que le sujet ne concerne pas seulement les actifs au travail, mais aussi les contribuables, qui financent le coût de la dette publique (dont la charge dépasse les 50 milliards d’euros en 2023), et surtout les plus jeunes, bébés, enfants, étudiants, qui, dans un système à répartition, paieront pour les anciens.

Les tendances lourdes sur le marché du travail vont dans le sens de l’individuation des tâches et du télétravail.

Il nous faut donc, demain, un système souple, à la carte, s’appliquant à la fois à ceux qui ne souhaitent pas s’arrêter et ceux qui, quelles qu’en soient les raisons, veulent s’arrêter tôt. Il nous faut un système par capitalisation défiscalisée, pour le plus grand nombre, avec un filet de sécurité solidaire pour les plus démunis.

Notre modèle de santé publique est au bord de l’explosion. On fait marche arrière toute sur les numerus clausus et on met des rustines partout. J’entends dire : « La seule chose qui marche bien, ce sont les remboursements, plus élevés que partout ailleurs. » Et à ça, il ne faudrait surtout pas toucher. Mais c’est peut-être là le début de la solution. N’est-ce pas la cause principale de la consommation excessive des médicaments ? De l’affluence aux urgences ? Des consultations bâclées par des médecins mal payés ?

Le système bureaucratique centralisé n’a jamais fonctionné longtemps dans aucun pays au monde.

L’école publique fabrique des illettrés. En France, 2,5 millions de personnes souffrent de pas savoir maîtriser la lecture ou l’écriture. Chiffres officiels de l’Agence nationale – une de plus ! – de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). Chaque année, un nombre de plus en plus élevé d’étudiants quitte le système français gratuit pour aller étudier ailleurs, à grands frais. L’école publique, universelle, obligatoire et gratuite a fait son temps. L’enseignement libre, hors contrat, fleurit.

L’augmentation des dépenses de sécurité n’est pas soutenable. Une étude d’un laboratoire du CNRS, le, Cesdip (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales), a calculé que, depuis 2010, les dépenses de sécurité, publiques et privées, augmentent au rythme de 12 % par an. Dans le même temps, criminalité et délinquance augmentent également, davantage encore !

Le service des statistiques du ministère de l’Intérieur calcule que « le taux de criminalité en France est passé de 14,06‰ en 1949 à 62,35‰ en 2005 ». (Le taux de criminalité étant la proportion des infractions constatées par les services de police et de gendarmerie, par rapport à la population totale en France, au cours d’une année civile).

Sur la période considérée, elle a donc été multipliée par un coefficient de 4,5 !

Et si on essayait une politique généralisée de prévention, avec des brigades de proximité partout, comme au Japon, sur le modèle des brigades territoriales de la Gendarmerie nationale ?