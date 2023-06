Une description clinique de la révolution sexuelle

Quoi que l’on pense de Patrick Buisson, chacun de ses ouvrages est à la fois une leçon de politique et un festival d’érudition.

Ce nouvel ouvrage prolonge « La fin d’un monde » dont nous avions parlé dans le n° 1305 et qui se penchait sur la rupture civilisationnelle des années 1960, où la France rurale et catholique avait été engloutie.

Dans « Décadanse », il est longuement question de la libération sexuelle des années 1970.

Le mot « décadanse » lui-même est emprunté à Gainsbourg, chanteur emblématique de cette période et Patrick Buissonn commente ainsi : « La décadanse, c’est se réjouir de la catastrophe qui entraîne le troupeau à l’abattoir en lui faisant croire qu’il s’agit d’une fête, c’est aller à la mort en dansant. »

Inutile de chercher dans ces pages de critiques morales sur ces années décisives. Ce qui intéresse l’auteur, c’est la sociologie – et, plus précisément, les conséquences sociales imprévues d’une révolution apparemment « festive ».

Il reprend ainsi la thématique bien connue selon laquelle la « libération de la femme » a surtout contribué à offrir au « mâle » un accès permanent au corps féminin – ce que la 4e de couverture résume ainsi : « Et si les grandes lois émancipatrices n’avaient été qu’un marché de dupes marquant à la fois l’abolition du patriarcat et le triomphe de la phallocratie ? »

Mais l’auteur ne s’arrête pas là.

Il note aussi combien cette révolution sexuelle a été le triomphe du marché. Marché du travail d’abord puisque l’arrivée des femmes sur ce marché répondait aux exigences des « trente glorieuses » – à contretemps puisque l’arrivée massive des femmes sur le marché du travail précède de peu l’arrivée du chômage massif !

Mais aussi extension du marché au corps : désormais le corps humain, tout spécialement celui de la femme, est devenu marchandise.

Surtout, cette révolution sexuelle, rendant la relation affective éphémère et jetable, résonnait « merveilleusement » avec la société de consommation où tout s’achète et se jette.

Il est d’ailleurs curieux que les « écolos », qui prétendent lutter pour le « durable » et le « non-marchand », soient aussi de fanatiques promoteurs de cette révolution avec ses corollaires de marchandisation et de jetable.

Plus grave encore, le rôle du père ayant été pulvérisé par cette révolution (sur ce point, 1968 est en parfaite filiation avec 1789 qui visait d’abord la paternité de Dieu, puis celle du roi), a été remplacé par une intrusion permanente de l’État dans notre vie intime. Plus on insiste sur les droits individuels à toute forme de plaisir, plus on autorise l’État à s’immiscer jusque dans nos chambres à coucher. Selon le mot d’Aldous Huxley, cité par Patrick Buisson : « Au fur et à mesure que la liberté politique et économique diminue, la liberté sexuelle a tendance à s’accroître à titre de compensation. »

Ce livre apparaît finalement bien sombre, mais il est désormais évident que ceux (et, plus encore, celles !) qui ont cru aux promesses de 1968 ont été floués.

Peu de personnes osent encore remettre en cause ce « totalitarisme soft » et cette anarchie des pulsions individuelles. Mais il devient chaque jour plus urgent d’en finir avec ce désordre établi dont Emmanuel Macron semble la caricature jeuniste et consumériste.