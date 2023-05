Une extrême droite qui déteste la démocratie et la liberté

La guerre déclenchée par le dictateur russe Vladimir Poutine contre l’Ukraine, il y a un an et demi, a servi de révélateur et a permis de voir qui, dans les milieux politiques intellectuels et journalistiques français, était du côté de la démocratie et de la liberté, et qui était du côté de la tyrannie et de l’oppression.

Très vite, ceux qui sont du côté de la démocratie et de la liberté ont vu la réalité : un dictateur a envahi un pays, tenté d’y renverser par la force un président démocratiquement élu, et s’en est pris avec violence aux populations civiles.

Très vite aussi, ceux qui sont du côté de la tyrannie et de l’oppression ont tenté de justifier l’action du dictateur.

Les premiers, sachant que la Russie dispose de services de propagande hérités de l’ex-Union soviétique, sont restés imperméables aux discours venant du Kremlin sur le Donbass, sur Zelensky, sur le bataillon Azov, sur la révolution ukrainienne de 2014.

Les seconds, eux, se sont fait les porte-voix de la propagande russe, et ont repris à leur compte tout ce qu’elle leur suggérait de dire.

La reconstruction poutinienne de la situation dans le Donbass est devenue leur version de l’histoire, et le fait que des milices armées par le dictateur russe y aient créé des enclaves sécessionistes est devenu légitime : pour eux, un dictateur a le droit de créer des milices sécessionnistes dans un pays étranger.

Le fait que Zelensky ait été un acteur comique a signifié pour eux qu’il ne pouvait changer de profession. Le fait que Poutine ait été un agent du KGB et ait changé de profession en devenant dictateur leur a semblé plus légitime.

Le fait que le bataillon Azov ait été créé par un milliardaire juif leur est apparu comme le signe indubitable que c’était un bataillon nazi.

Le fait qu’une population se soulève contre un président qui avait promis de se rapprocher de l’Occident et qui tourne casaque pour se soumettre à Moscou ne pouvait être selon eux qu’un coup d’État américain.

Comment une population aurait-elle pu vouloir se rapprocher de l’Occident plutôt que rester soumise à un dictateur ? Quand on est du côté de la tyrannie et de l’oppression, c’est incompréhensible. L’Occident est si détestable ! Et la dictature russe est si sympathique !

Depuis, l’armée russe a multiplié les atrocités et, si celles-ci horrifient les premiers, elles sont passées sous silence par les seconds, qui montrent ainsi leur irrespect pour la vie humaine.

Depuis aussi, le soutien du monde occidental à l’Ukraine a pris forme et s’est accentué, l’armée russe a échoué et est maintenant sur la défensive et, reconstruisant l’histoire, le dictateur russe présente la Russie comme agressée par l’Occident. Si les premiers n’ont pas oublié que c’est la Russie qui a déclenché la guerre et commis des atrocités, les seconds, eux, ont totalement oublié, et disent allégrement que la Russie est agressée par l’Occident.

De manière hypocrite et absolument perfide, ils disent que le monde occidental est prêt à « se battre jusqu’au dernier Ukrainien ». Ils nient ainsi de manière méprisable la volonté du peuple ukrainien de rester libre et de se battre pour cela, refusent de voir que le monde occidental aide le peuple ukrainien à rester libre, et laissent totalement de côté le fait que la Russie continue à infliger des destructions à l’Ukraine (pour eux, que la Russie détruise et tue, c’est très bien, semble-t-il).

D’une manière tout aussi hypocrite et perfide, ils disent que, pour aller vers la paix, il faudrait cesser d’armer l’Ukraine, ce qui montre que la paix dont ils rêvent est une paix à dimension génocidaire, signifiant l’annihilation d’un pays et d’un peuple, et ils agitent le spectre d’une guerre mondiale et du recours à l’arme atomique, alors que strictement personne n’est prêt à se battre du côté de Poutine, qui n’a que deux alliés, Iran et Corée du Nord, et que Poutine sait que le recours à l’arme atomique serait suicidaire pour lui.

Autrefois, ceux qui étaient du côté de la tyrannie et de l’oppression étaient communistes ou à l’extrême gauche. Aujourd’hui, on peut voir qu’il existe en France une extrême droite qui déteste la démocratie et la liberté, et qui a un penchant pour les dictateurs criminels.