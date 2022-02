Une incurie exceptionnelle

Deux livres viennent de décrire la réalité en France en matière d’immigration. Il s’agit de l’ouvrage « La déferlante » de Jean-Philippe Lévêque, chef d’entreprise, juge au tribunal des affaires de la Sécurité sociale, administrateur d’une caisse d’allocations familiales, d’un office HLM, et administrateur de centres sociaux, ainsi que de l’ouvrage que vient de publier Charles Prats, magistrat : « Cartel des fraudes ».

Écoutons-les :

Un tiers des 21 millions de personnes nées à l’étranger et immatriculées à la Sécurité sociale, l’auraient été sur la base de faux documents, écrit Charles Prats. À l’été 2020, l’État avoue qu’il ne connaît pas l’identité de 2,5 millions de bénéficiaires de prestations sociales. Et d’ajouter : 33 % des personnes nées à l’étranger ont un droit ouvert pour des prestations de retraite. 4,1 millions de retraités sont nés à l’étranger.

Jean-Philippe Levêque précise : « L’immigration et tout ce qu’elle implique de fraudes coûte 51 milliards d’euros par an à l’État, c’est-à-dire aux contribuables. »

En réalité, la situation en France, en ce domaine, est connue et indéniable. Près de 30 millions de migrants sur plusieurs générations vivent et survivent en France. C’est pour notre pays un très lourd fardeau. Va-t-il s’alléger ? Pas du tout, il va s’alourdir.

Écoutons sur ce point Stephen Smith, parfaitement informé, auteur de « La Ruée vers l’Europe » : « L’Europe comptera dans 30 ans entre 150 et 200 millions de migrants africains. Une pression migratoire de cette ampleur va soumettre l’Europe à une épreuve sans précédent. »

D’ici à 2050, 28 pays subsahariens verront leur population doubler et 9 autres, dont le Mali, verront la leur quintupler. Pour résumer, d’ici 2100, 3 personnes sur 4 qui viendront au monde naîtront en Afrique noire.

Depuis l’indépendance en 1960, la population du Nigeria a été multipliée par 4,5 et le nombre d’habitants à Lagos par 60 !

La population dans ce qui est aujourd’hui le Zimbabwe est passée de 700 000 habitants en 1900 à plus de 10 millions en 2017. Si le nombre des Français avait augmenté dans les mêmes proportions, l’Hexagone compterait à présent 855 millions d’habitants !

En 2050, la population sahélienne devrait se situer autour de 330 millions. Espérons qu’à cette date l’opération Barkhane sera terminée !

Ces chiffres sont indiscutables. On peut en déduire que l’invasion migratoire va s’amplifier, faisant peser sur l’Europe, et en particulier sur la France, la menace de la disparition de sa civilisation, d’autant qu’aujourd’hui même les pouvoirs publics, pratiquement, ne font rien pour l’endiguer. La majorité des décisions d’expulsion ne sont pas exécutées. « Le Figaro » du 21 janvier titre : « L’immigration a fortement progressé en France en 2021. » D’ores et déjà, 22 % des enfants qui naissent en France portent un prénom musulman.

L’aventure coloniale qui a ouvert les portes à cette invasion nous aura coûté cher !

À ce propos, écoutons un autre chercheur qualifié, Bernard Lugan, universitaire, professeur à l’école de guerre, qui a publié « Osons dire la vérité à l’Afrique » : « L’aventure africaine fut une ruine pour la France. La France s’y épuisa pour construire en Afrique des infrastructures et toutes les dépenses locales étaient supportées par elle. »

La « chère Algérie » engloutissait à elle seule 20 % du budget de l’État français, soit davantage que les budgets additionnés de l’Éducation nationale, des Travaux publics, des Transports, de l’Industrie et du Commerce. Cette Algérie où tant de Français ont tout perdu, y compris la vie. Et, aujourd’hui, pour cette générosité ruineuse, il faudrait demander pardon !

En ce domaine vital, on vit aujourd’hui dans l’ignorance et la menace. La réalité s’imposera inéluctablement. Elle risque d’être tragique !

Ces problèmes sont arrivés à un tel degré de gravité qu’ils sont insolubles.