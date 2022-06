Une nouvelle mode : le viol

Il n’est pas de jour où la presse ne rapporte qu’un viol a été commis, mais pas par n’importe qui : par un haut responsable politique. Le ministre de l’Intérieur lui-même n’a pas été épargné. Je rappelle que le viol est un crime puni par les articles 222-23 du Code pénal.

Aujourd’hui, c’est Damien Abad, ministre des Solidarités, qui est accusé de viol par le site Mediapart.

Je n’ai pas d’expérience en ce domaine. Mais je crois savoir que, pour violer une jeune femme, il faut au préalable la brutaliser. À dire vrai, étant donné le relâchement des mœurs, il y a aujourd’hui beaucoup plus d’agressions sexuelles que naguère, mais les accusations calomnieuses sont encore plus nombreuses !

Si votre voisine de palier a quelque animosité contre vous, rien ne l’empêche de vous dénoncer à la police et la police marchera aussitôt comme un seul homme. Vous serez interpellé, arrêté, placé en garde en vue, éventuellement dans une cellule crasseuse, où vous rejoindrez un migrant qui vient de poignarder un chrétien. Dans la meilleure hypothèse vous serez innocenté et relâché le jour même, mais le mal sera fait. Votre nom restera aux archives et votre réputation sera entachée. « Vous savez, il aurait commis un viol … »

Ces dénonciations calomnieuses étant efficaces et sans conséquence pour la dénonciatrice sont devenues légion. C’est tellement simple, pourquoi s’en priver, même au « pays des droits de l’homme » ? À ce sujet, parmi d’autres, voici ci-après un témoignage qui en dit long sur la réalité :

« Je m’appelle Virginie Madeira. J’ai 22 ans et je suis étudiante. Quand j’avais 14 ans, j’ai dit à une camarade de classe que mon père avait abusé de moi. Ce n’était pas vrai. Mon livre aujourd’hui raconte comment à l’école, au commissariat, au palais de justice, au foyer de l’enfance, dans ma famille, personne n’a pensé que ce n’était qu’un mensonge. Mon père a été condamné à 12 ans de prison. Je voudrais aujourd’hui que tout le monde sache la vérité : mon père est innocent ! »

Pour en revenir à Damien Abad, le ministre, pour se défendre, s’est cru obligé d’aller très loin dans ses révélations sur sa vie intime :

« Souffrant d’une arthro-grypose congénitale, je suis très limité dans mes gestes. Je suis contraint aujourd’hui de préciser que, dans ma situation, l’acte sexuel ne peut survenir qu’avec l’assistance et la bienveillance de ma partenaire … » Voilà ce qu’a publié la presse, ce qui me paraît pour le moins choquant. Doit-on maintenant attendre une confirmation télévisée ?

Disons les choses telles qu’elles sont : c’est là une sorte de scandale résultant de la malveillance tolérée par la loi !

Quel sera le prochain ministre accusé de viol ? Faudra-t-il alors que, pour se défendre, le ministre déclare : « Ce n’est pas possible, j’ai le sexe en tire-bouchon » !