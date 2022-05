Une parodie de démocratie

En marge de la campagne présidentielle, particulièrement atone et insipide, je voudrais revenir ici sur quelques actualités et enquêtes d’opinion.

n Le Conseil d’État a rejeté le recours du ministère de l’Intérieur contre la décision du juge des référés de Bordeaux de suspendre la fermeture de six mois de la mosquée Al Farouk de Pessac.

Le 14 mars, la préfète de Gironde avait fermé cette mosquée au motif qu’elle se référait à un islam salafiste et invitait à désobéir aux lois françaises.

Il est certain que les propos des dirigeants de la mosquée que l’on peut trouver sur Facebook ne sont pas exactement favorables auxdites lois, notamment sur l’égalité homme-femme et sur la laïcité.

Il est certain aussi que la mosquée accueille certains conférenciers « sulfureux », comme Tariq Ramadan.

Mais, après tout, le Conseil d’État me semble être dans son rôle quand il défend les libertés publiques et rejette les décisions arbitraires ou disproportionnées de l’administration.

Ce que je trouve troublant, c’est que ce combat parfaitement justifié pour les libertés publiques est souvent caractérisé par un « deux poids, deux mesures » qui laisse supposer aux Français que le juge défendra la liberté de conscience lorsqu’il s’agit d’une mosquée salafiste, mais non lorsqu’il s’agit d’un bar identitaire comme l’Alvarium.

On revient aux sources de ce que l’on nomme l’allahicité sur internet : les pouvoirs publics utilisent la laïcité pour interdire la promotion de la religion catholique qui modela la France au cours des siècles, mais revendique la « diversité » pour permettre l’islamisation de l’espace public.

n Au lendemain du second tour de la présidentielle, où le piège mitterrandien a une nouvelle fois si bien fonctionné, un sondage Ipsos nous indique que 70 % des électeurs RN et 93 % des électeurs Reconquête veulent une union des deux mouvements pour les législatives.

Pour nous qui militons depuis longtemps en faveur de l’entente à droite, ce n’est pas une surprise. Mais il est, hélas, prévisible que ce vœu de la base ne soit pas exaucé par les dirigeants.

En effet, de part et d’autre, ces derniers veulent prioritairement « tuer » le voisin – et les lois sur le financement de la vie politique, accordant une dotation publique en fonction du nombre de voix engrangées aux législatives, aggrave encore cette volonté suicidaire.

Le plus vraisemblable, à l’heure où j’écris ces lignes, c’est que la droite soit laminée aux prochaines législatives – d’abord, parce que le courant lui est défavorable ; ensuite, parce qu’elle est très peu enracinée localement (les LR étant l’exception, mais une bonne partie des députés sortants soit ne se représenteront pas, soit vont rejoindre LREM) ; enfin, parce qu’à la différence de la gauche, la droite continue à obéir à l’oukase mitterrandien imposant l’impossibilité de s’allier.

n Dans la même enquête, je découvre que 4 % seulement des Français sont heureux de la réélection d’Emmanuel Macron, 10 % expriment de l’espoir à la suite de cette réélection et 20 % du soulagement. Au total, les sentiments négatifs sont bien supérieurs aux sentiments positifs (46 % contre 34 %). Tel est le paradoxe de ce régime qui a été pensé par les « grands ancêtres », et notamment par l’abbé Sieyès, pour être « représentatif » et non démocratique : un homme, supposé représenter merveilleusement ses concitoyens, peut y être élu confortablement, alors que la majorité des citoyens lui est défavorable. Allons-nous longtemps supporter cette parodie de démocratie ?