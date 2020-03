Une véritable crise de régime

Le quinquennat d’Emmanuel Macron n’aura pratiquement servi à rien sur le plan des réformes indispensables : les impôts, la dette publique, l’immigration n’ont jamais été aussi élevés, pas même sous François Hollande.

Certes, M.Macron hérite d’une situation catastrophique soigneusement entretenue par tous les gouvernements qui se sont succédé au moins depuis l’élection de Valéry Giscard d’Estaing. Mais il n’a rien fait pour sortir de l’ornière.

Pourtant, ce quinquennat n’aura peut-être pas été inutile.

Il a en effet permis de montrer qu’au-delà de la crise socio-économique (qui saute aux yeux de tous, au moins depuis 1983), la France traversait surtout une crise de régime et même une crise civilisationnelle.

Une crise de régime tout d’abord. C’est, en effet, le fonctionnement de la démocratie représentative qui est mis en cause.

Le mouvement des gilets jaunes, en remettant au goût du jour la revendication de démocratie directe, l’a bien montré.

Il faudrait un livre entier pour envisager tous les aspects de cette crise de la démocratie représentative. Mais on peut ici en donner quelques éléments.

Tout d’abord, le parlement est de moins en moins représentatif de la population. La surreprésentation de ceux qui vivent de l’argent public – et sont donc tentés d’augmenter sans fin la sphère publique au mépris des droits les plus élémentaires – y est nette. Par le jeu des alliances politiciennes, on constate aussi une surreprésentation de l’extrême gauche ou des écologistes par rapport à leur poids réel dans l’opinion. Et, en sens inverse, une sous-représentation du Rassemblement national.

Au passage, profitons-en pour rappeler que les «solutions» généralement proposées à ce déficit de représentation ne résoudraient pas grand-chose. En particulier, il est fréquent d’entendre dire que tout irait mieux avec le suffrage proportionnel, mais il est clair que ce suffrage aggraverait encore le poids des apparatchiks de partis sur la vie politique.

Plus profondément, la démocratie représentative prétend ne gouverner qu’un conglomérat d’individus déracinés, sans tenir compte de leurs attachements (familiaux, provinciaux, professionnels, etc.).

Il ne serait pourtant pas difficile de donner un poids aux familles dans la vie politique ou de permettre l’organisation des professions et une véritable autonomie provinciale.

En tout cas, il faut repenser de fond en comble notre démocratie représentative. Et l’associer à la démocratie directe. On ne voit pas, en effet, pourquoi ce qui fonctionne aussi bien en Suisse qu’aux États-Unis serait nécessairement une autoroute pour la démagogie en France.

Le quinquennat de M. Macron a aussi mis crûment en lumière une crise civilisationnelle – que nous évoquions bien sûr avant 2017, mais qui, aujourd’hui, est évidente pour tous.

Toute la question est de savoir si les hommes sont tous interchangeables ou s’ils sont formés par des cultures spéci­fiques. M. Macron et les siens voient dans l’homme, fondamentalement, un consommateur.

Par conséquent, au pouvoir d’achat près, tous les hommes sont identiques (ce qui est paradoxalement proche du matérialisme marxiste-léniniste).

On ne pourra pas restaurer la France avec des gens qui pensent qu’il n’y a pas de culture française. Au contraire, ce n’est qu’en revenant aux sources du génie français que nous avons une chance de redresser la barre.

Mais nous attendons toujours une opposition digne de ce nom et capable de proposer un véritable projet alternatif, offrant au peuple français la possibilité de participer à ses propres affaires et de vivre sereinement de sa propre culture.