Après avoir lu le billet de M. Tanguy (n° 1389), je me demande comment on peut encore croire que le RN soit un parti de droite, ce que lui-même ne revendique d’ailleurs plus depuis longtemps. Philippot n’est plus là, mais il aura durablement infléchi le programme du parti en le faisant basculer de l’autre côté de l’échiquier politique. Dans ces conditions, rêver encore d’union des droites n’a plus de sens.