Union des droites : de quoi parle-t-on ?

Depuis les dernières élections législatives et européennes, qui ont vu s’effondrer les partis traditionnels, dits « de gouvernement », l’inquiétude habite les politiques qui ont jusqu’ici présidé lesdits partis.

Probablement parce que ceux qui en prennent l’initiative dou­tent de leur capacité de récupérer leur électorat perdu, des campagnes de recherche d’une solution d’union des droites fleurissent régulièrement.

Jusqu’ici, on n’a vu que des rapprochements éphémères, des disputes de personnes, qui donnent davantage l’impression de caprices que de vues à long terme.

Pour être honnête, je ne comprends pas grand-chose à ces continuelles velléités de la plupart des leaders de droite.

Tous prétendent vouloir l’union des droites, et tout se ramène toujours à la question de qui devrait se rapprocher de qui, comme si une union politique de gouvernement pouvait naître d’un accord amical entre deux leaders déçus.

D’ailleurs, aujourd’hui, quels sont les points d’opposition entre les électeurs dits « de droite » et ceux dits « de gauche » ? À quoi reconnait-on les uns et les autres ?

Macron se dit, un jour, de gauche, pour le nier le lendemain, et il a récupéré bon nombre d’anciens LR. Mais Mélenchon (de gauche), s’est placé dans l’opposition. Et Marine Le Pen aussi. Est-elle alors de droite ou de gauche ?

Les électeurs votent, certes, pour un candidat, mais, en général, en fonction de son programme.

Si deux d’entre eux veulent vraiment une union, peuvent-ils faire l’économie d’un programme commun ?

Encore faudrait-il qu’il en soit question, et que cet accord soit rendu public, pour que les électeurs de chacune des deux origines puissent réfléchir à s’en rapprocher.

Mais on n’entend jamais parler des points sur lesquels deux candidats divergent, et seraient prêts à envisager une convergence acceptable par leurs deux électorats.

Pourquoi voudrait-on que les électeurs de Pierre acceptent de voter pour Jacques, et réciproquement, s’ils ne savent pas dans quel but et à quelles conditions ? Quelle divergence Pierre est prêt à abandonner, et en contrepartie de quelle concession de Jacques ?

À mon avis, la première question que devraient se poser les leaders de tous les partis encore vivants (et aussi leurs électeurs) est : « Quels sont, dans l’électorat, les grands sujets d’opposition ? » Sur quoi des masses significatives s’opposent-elles ?

La dite « transition énergétique », la vitesse sur les autoroutes, la propriété (privée ou publique) des médias, l’immigration de masse, le diesel ou l’électrique, la souveraineté, l’influence de la construction européenne, etc. ?

Les électeurs britanniques favorables au Brexit étaient supposés de droite, mais les élections récentes ont montré qu’ils venaient des deux côtés, et majoritairement des classes populaires … de gauche, lesquelles viennent de basculer en faveur des conservateurs.

Le motif de ces discussions oiseuses pourrait bien être que, en fait, chaque leader se plaint, mais veut d’abord garder sa place et tenter sa chance.

Aucun n’accepte de risquer de la perdre, pour créer un gouvernement qui se préoccuperait vraiment des souhaits de la majorité des Français – ce qui est pourtant justement l’objet d’un gouvernement.

Cette situation s’est déjà produite sous la IVe République, où des gouvernements éphémères se sont succédé tous les six mois pendant des années, pour en arriver à l’appel d’un Homme Providentiel.

Aujourd’hui, l’Homme Providentiel serait justement celui qui mettrait sur la table un domaine de divergence, important pour la majorité des Français, sur lequel il serait urgent de les mettre d’accord, donc de faire ressortir de quel côté penche la balance.