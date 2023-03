Union des droites : le débat interdit

Le Landerneau politico-médiatique bruisse d’une terrible nouvelle : les présidents de mouvements de jeunesse du RN, des LR et de Reconquête (respectivement Pierre-Romain Thionnet, Guilhem Carayon et Stanislas Rigault) ont débattu dans le dernier numéro du mensuel « L’incorrect ».

Effrayant, vraiment : le fascisme est à nos portes !

Si vous voulez vous distraire, lisez les étranglements de rage des vieux caciques, notamment LR, sur les réseaux sociaux.

Ainsi, François Durovray, président LR de l’Essonne, a-t-il tweeté : « Inadmissible de mettre en avant des points communs avec les partis d’extrême droite sans parler de ce qui nous différencie d’abord fondamentalement. »

Plusieurs élus ont réclamé la tête de Guilhem Carayon.

Heureusement, d’autres sauvent l’honneur. Le président du groupe LR au sénat, Bruno Retailleau, a par exemple soutenu le jeune homme en disant : « Franchement, on a tous débattu avec des opposants. La démocratie, c’est le débat. »

Et, de fait, si on lit vraiment l’entretien – et pas seulement ce qu’en disent Twitter ou les médias « bien-pensants » –, on peut constater aisément que les trois interlocuteurs présentent plus que des nuances.

Le seul hic, c’est qu’ils refusent de se considérer comme adversaires irréconciliables.

C’est exactement cela, une alliance politique : cela n’implique pas d’être d’accord sur tout, mais d’être d’accord sur quelques priorités.

Or, qu’on le veuille ou non, la priorité des priorités, c’est qu’il demeure dans vingt ans un peuple français, attaché à la culture française, et capable de diriger sa destinée.

Là-dessus, les trois jeunes gens sont d’accord.

Ils veulent tous soigner la transmission, encourager la natalité française et lutter contre l’immigration massive.

Officiellement, leurs trois partis le disent également. Alors où est le problème ?

Serait-il plus illégitime pour LR de discuter avec le RN que pour le PS de discuter avec LFI ?

Si l’on s’en tient aux discours officiels, le moins que l’on puisse dire, c’est que LFI est un tantinet plus dangereux pour la paix civile que le RN, non ?

Mais le véritable problème est que, pour le moment, tous les partis acceptent que la gauche ait le monopole de la légitimité morale. Au motif absurde que la droite, ce serait le nazisme et la gauche l’anti-fascisme – alors que fascisme et national-socialisme, tout comme le communisme, sont nés à gauche.

Tant que nous n’attaquerons pas cette prétention exorbitante de la gauche à décider ce qui est moralement acceptable, nous sommes condamnés à voir toutes les propositions d’entente à droite torpillées avant même de voir le jour !