Vers la loi du plus fort…

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Barbe, vient de faire une ahurissante déclaration sur BFM TV.

Parlant des attestations nécessaires pour sortir de son domicile en cette période «d’assignation à résidence » de toute la population, il a déclaré:

«Globalement, tous ceux de bonne foi ont bien compris les règles et les appliquent facilement. J’étais hier sur des contrôles dans des endroits où on vend de la drogue, personne parmi les acheteurs, et à plus forte raison parmi les vendeurs n’avait d’attestation. Alors vous voyez bien que je pense que ce système est bien compris et le système de nos attestations est quand même très déclaratif.»

Il faut lire et relire ces phrases pour être sûr d’avoir bien compris. Elles sont tout à fait révélatrices de l’inversion profonde des valeurs que nous subissons depuis des décennies.

Il est évident qu’il est un tantinet plus grave de vendre de la drogue que de se promener sans attestation.

Eh bien, cette hiérarchie des délits (et donc des peines) n’a pas l’air d’effleurer le responsable de la police dans un département aussi «sensible» que les Bouches-du-Rhône.

Il ne voit dans l’activité des dealers qu’il est allé contrôler qu’un élément répréhensible: l’absence d’attestation.

Pour le reste, on aurait presque l’impression qu’il s’agit d’un honorable commerce de proximité maintenu ouvert grâce à un protocole sanitaire exigeant, comme dit la novlangue en vigueur en «Absurdistan» (c’est ainsi que l’hebdomadaire allemand «Die Welt» appelle désormais la France)!

Ce que le préfet ne dit pas, c’est s’il y a eu des sanctions, lors de ces contrôles – que ce soit contre les honnêtes gens ou contre les trafiquants de drogue.

Mais il y a, hélas, fort à parier que les trafiquants n’ont pas été inquiétés, tandis que les honnêtes gens ayant mal rempli leur attestation ont écopé d’une amende de 135 euros.

Nous y sommes habitués. Il y a chez nous une pénible clémence pour les voyous doublée d’une sévérité inique pour les Français respectueux des lois de leur pays.

Progressivement, le relativisme, le deux poids deux mesures, la clémence à l’égard des voyous et la sévérité à l’égard des honnêtes gens, font glisser notre malheureux pays vers l’anarchie et le remplacement de nos lois par la loi du plus fort.

Dans ce contexte, entendre M. Macron et les siens prétendre défendre les plus vulnérables, alors qu’ils les soumettent à l’arbitraire et à la loi de la jungle, est insupportable.