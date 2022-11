Vers le pillage des retraites ?

En marge de la réforme des retraites, cent fois reportée, mais une nouvelle fois promise par Emmanuel Macron lors de son émission sur France 2 la semaine dernière, une autre réforme inquiète hommes politiques, professionnels des institutions de prévoyance et salariés.

Il s’agit du choix qui a été fait de transférer à l’Urssaf le recouvrement des cotisations aux retraites complémentaires de l’Agirc-Arrco.

Cette réforme qui devait voir le jour le 1er janvier prochain a été reportée au 1er janvier 2024.

Mais elle inquiète des personnes aussi différentes que le député socialiste Jérôme Guedj, le syndicat Force ouvrière ou le président du groupe LR du sénat, Bruno Retailleau.

Comme le disait ce dernier dans une tribune qu’il a cosignée avec une dizaine de parlementaires de tout bord, « en prenant la main sur 90 milliards d’euros de cotisations de l’Agirc-Arrco, l’État se donne les moyens de s’accaparer le patrimoine de plus de 50 millions de Français et 2 millions d’entreprises ».

Il y a en effet gros à parier que les cotisations des salariés du privé deviennent (une nouvelle fois, serait-on tenté de dire !), une variable d’ajustement pour des négociations sociales difficiles – voire, tout simplement, une nouvelle ressource pour l’État-providence.

Pourtant, jamais ces régimes n’ont été déficitaires depuis 75 ans – au point qu’ils disposent de 60 milliards d’euros de réserves –, au contraire de bien des comptes sociaux.

Par ailleurs, l’utilisation du 49-3 sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) a empêché tout débat sur la question et ni la représentation nationale, ni les partenaires sociaux (syndicats et patronat) n’ont pas la moindre garantie sur la gestion à venir.

Enfin, les précédents nous incitent à la méfiance.

Le dernier PLFSS a été l’occasion pour l’État de « piquer » 2 milliards d’euros à la branche famille de la Sécurité sociale (en lui transférant les congés maternité naguère payés par l’assurance-maladie).

Et je ne reviens pas ici sur les invraisemblables gaspillages (qui se chiffrent en dizaines de milliards d’euros chaque année) causés par la fraude sociale – souvent liée, soit dit en passant, à l’immigration incontrôlée.

La seule « consolation », quand on regarde ce gaspillage et ce pillage, c’est que nous assistons selon toute vraisemblance aux derniers soubresauts d’un système communiste – qui, après avoir « siphonné » toutes les caisses de prévoyance après la guerre, est en train de mourir d’obésité et d’inefficacité !