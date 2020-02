Vers une crise alimentaire en France

Au risque de me faire traiter de khmer vert, je me permets de vous donner quelques informations bien cachées sur le secteur de l’agriculture qui va très mal, pour diverses raisons – et notamment la PAC, que je traduis par « Pagaille agricole commune ».

Quelques repères :

L’agriculture. Au cours des années 2017, 2018 et 2109, nous avons perdu le tiers d’un département de surfaces agricoles.

Philippe Desbrosses, un ingénieur agronome lucide et courageux, a écrit en 1988 « Le krach alimentaire ».

Nous y arrivons, surtout si nous prenons en compte les avertissements appuyés de Claude Bourguignon, autre ingénieur agronome lucide et courageux.

Aujourd’hui, 10 % du territoire Français est bétonné et goudronné. La ligne rouge est largement dépassée.

Non seulement, nous perdons des terres agricoles (et autres biotopes précieux) à toute allure, mais nos agriculteurs sont encore obligés d’épandre 8 millions de tonnes d’engrais artificiel et 60 000 mille tonnes de pesticides.

Ils y sont contraints par la concurrence totalement déloyale que l’UE leur a imposée et dont les grandes centrales d’achat profitent sans vergogne.

Résultat : 50 % des agriculteurs s’en sortent, les autres vivent des situations tragiques qui poussent nombre d’entre eux au suicide.

À cause de ce productivisme délirant, les terres agricoles s’appauvrissent. En effet, les plantes dopées aux engrais artificiels puisent davantage dans les réserves humiques qui n’ont pas le temps de se reformer. En été, les agriculteurs doivent recourir à l’irrigation.

Mais une propagande insidieuse les accable, alors que les quantités d’eau qu’ils utilisent n’arrivent qu’en troisième position, après l’habitat et l’industrie et qu’elles sont dues à la surcharge démographique et à la nécessité d’exporter à outrance.

Dans le même laps de temps, il s’est construit environ 1,3 million de logements qu’il faut bien alimenter en eau.

Or, l’été dernier, 87 départements ont été soumis à des restrictions d’eau et sept communes ont dû avoir recours à des camions-citernes, car les sources étaient à sec.

Avec les bouleversements météorologiques actuels, la pluie tombe de façon capricieuse. Les nappes phréatiques n’en profitent pas au maximum, tandis que des inondations destructrices se répètent de façon de plus en plus fréquente et que les sécheresses sont de plus en plus longues avec un thermomètre qui s’affole.

Ces bouleversements mettent déjà les récoltes en danger, d’autant plus que la population continue d’augmenter.

Parlons des remèdes possibles.

La PAC doit être envoyée aux oubliettes. Les agriculteurs produiront d’abord les denrées nécessaires à l’alimentation des habitants de leur pays, avant de penser aux exportations.

Ils seront mieux payés et nous ne paierons pas plus cher notre alimentation, parce que le commerce sera circulaire, donc bénéfique à tous, et qu’il mettra progressivement fin aux subventions.

Le BTP. Une bulle immobilière est en train de se former. Elle va bientôt éclater. Le BTP doit être réorienté davantage encore vers l’amélioration de l’habitat existant. Une autre tâche l’attend : restructurer notre cadre de vie, pour que nous ayons plus de commodités sur place.

La démographie. Si le niveau de population de la France était en adéquation avec nos possibilités agricoles utilisées de façon vraiment durable, nous serions entre 40 et 42 millions d’habitants. Le problème de la surpopulation en France a été démontré plus haut. Il faudra bien en venir à des mesures drastiques, avant que la situation ne devienne ingérable.

Si le gouvernement veut atténuer la crise écologique, donc économique et sociale dans laquelle nous nous enfonçons, il doit s’attaquer, avec des mesures radicales, aux problèmes que je n’ai fait qu’évoquer.

Il faut qu’il arrête de faire des choix irréfléchis. L’éolien, la voiture électrique qui a déjà dépensé 6,5 TEP (tonnes équivalent pétrole), avant de faire son premier tour de roue, les agrocarburants, tout ceci apparaît de plus en plus comme de grosses et coûteuses erreurs.

Il y a là, des dizaines de milliards de subventions à récupérer et à affecter à une vraie remise en ordre de notre pays.

À propos d’éolien, j’ai lu l’ouvrage de Fabien Bouglé « Éoliennes, la face noire de la transition écologique ». Renversant, décapant, révoltant. Merci aux « 4 Vérités » d’en avoir fait la promotion !