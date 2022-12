Victoire d’Éric Ciotti pour la présidence des LR

L’élection d’Éric Ciotti à la présidence des Républicains ouvre une voie nouvelle pour les LR.

Le chemin sera dur et long, mais il est impératif de redonner à la France un projet national cohérent avec un État fort.

L’État doit être reconstruit afin de défendre notamment

– sur le plan interne :

* la sécurité, le respect de l’autorité des professeurs et des policiers avec une autorité judiciaire non politisée et objective,

* une Éducation nationale refondée, alors qu’elle préfère aujourd’hui la discrimination positive et le wokisme à la formation des enfants,

* la relance des investissements, l’aménagement du territoire, une fiscalité en faveur des classes moyennes maltraitées depuis une décennie, le rétablissement de la politique familiale pour la natalité, seule solution afin d’équilibrer les retraites à terme,

* la relance du nucléaire et d’EDF au lieu d’investir dans le vent des éoliennes,

* la lutte affirmée contre l’intégrisme islamique, en expulsant les salafistes qui veulent imposer leur loi mortifère, la charia,

* le contrôle de nos frontières pour maîtriser les flux migratoires qui ne font que commencer, ce qui nécessite de condamner les passeurs et leurs complices, les ONG ;

– sur le plan externe :

* l’indépendance de la politique étrangère, en rétablissant le corps diplomatique, soutenue par des forces armées reconstituées et sous commandement national exclusivement,

* la défense de nos intérêts à Bruxelles où les dérives de la Commission mettent en cause notre souveraineté et nos intérêts,

* assez de naïveté avec la logomachie du prétendu couple franco-allemand, un concept parfait des illusions macronniennes,

* l’Europe doit être une organisation des coopérations, l’Europe des Nations, la Russie à terme doit appartenir à l’équilibre du continent européen.

Il ne s’agit là qu’un très bref exposé du rétablissement de la souveraineté de la France, en rétablissant un État fort qui a toujours été l’incarnation juridique de l’indépendance de la Nation, qui demeure plus que jamais le cadre de la démocratie et le fondement de notre liberté collective et individuelle.

Éric Ciotti, nouveau président des LR, est capable de donner corps à ce projet nécessaire pour rallier tous les Français et gagner les élections. Je le soutiens sans état d’âme.