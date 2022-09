Victoire des droites italiennes

À l’heure où j’écris ces lignes, le résultat final des élections italiennes du 25 septembre n’est pas encore connu avec certitude – et, surtout, les tractations post-électorales dans la Péninsule peuvent durer des semaines, voire des mois.

Mais, ce qui est certain, c’est que la coalition de droite (Fratelli d’Italia de Georgia Meloni, la Lega de Matteo Salvini, et Forza italia de Silvio Berlusconi) a obtenu une nette victoire avec près de la moitié des votes (autour de 47 %) et la majorité absolue des sièges à l’Assemblée comme au sénat.

Dans cette coalition, Fratelli d’Italia, naguère le « petit poucet » (avec 4 % aux dernières élections), emporte la part du lion (autour de 25 % des voix).

Ce qui, normalement, devrait assurer à Georgia Meloni de devenir le nouveau président du conseil.

C’est la preuve que l’alliance des droites peut réellement l’emporter. À condition de dépasser les étiquettes infamantes : Giorgia Meloni, que tous les médias définissent comme « post-fasciste » (sans dire ce que cela signifie, naturellement !), se définit, quant à elle, comme « conservatrice » – et adhère d’ailleurs au groupe conservateur à Bruxelles.

Après la récente victoire des droites suédoises, c’est une excellente nouvelle !

D’abord, parce que cela protégera nos frontières – nous ne pouvons guère compter pour cela sur les immigrationnistes qui engraissent, au contraire, les associations de trafiquants avec notre argent.

Ensuite, parce que cela change nettement le rapport de force en Europe.

Emmanuel Macron est plus isolé que jamais – et c’est une bonne nouvelle (même si nous aimerions que notre pays ne reste pas sur la touche), car sa politique revient à dissoudre la France (démographiquement, culturellement, économiquement) pour le bénéfice exclusif de quelques oligarques.

Est-il besoin de préciser que les Italiens ont au moins autant de raisons historiques et politiques de se diviser que les Français ?

S’ils ont réussi à s’unir, pourquoi pas nous ? La seule contrainte, c’est que les électeurs refusent les oukases des dirigeants.

Nous avons un peu plus de 4 ans pour y parvenir et nous pouvons avancer dès les prochaines élections locales.

C’est d’autant plus impératif que « notre » gauche, elle, parvient à s’unir (y compris avec les nostalgiques des assassins communistes) et qu’elle est encore plus dangereuse que la gauche italienne.

Les dirigeants des droites françaises ont une responsabilité historique et un bel exemple de succès. À eux d’être à la hauteur et à nous de les y forcer !