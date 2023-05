Violence et gauchisme

Aux armes citoyens : pavés, matériaux de chantiers, cocktails Molotov, mortiers d’artifice, etc. « C’est la lutte finale, groupons-nous, etc. » Il faut être aveugle, sourd et muet pour ne pas faire ce rapprochement. En bref, vive le retour de l’URSS ! Pour de nombreux enseignants, le communisme ne serait plus derrière nous, mais bien devant nous. Ni Dieu, ni maître, mais la dictature d’un prolétariat dont ils seraient, eux, la tête pensante et agissante. Sophie Binet est une ancienne conseillère principale d’éducation, devenue aujourd’hui secrétaire générale de la CGT, confédération très rouge. Au-delà de la lutte des classes, l’égalitarisme tous azimuts frôle le nivellement – y compris celui des sexes, avec la théorie du genre, la prédominance LGBT, et le wokisme issus des progressistes de l’extrême gauche américaine. Ces idéologues sont, évidemment, partisans de la déconstruction, comme leur ministre Pap Ndiaye (VA n° 4509), acquis à leur cause et donc non contesté comme l’était, par exemple, Claude Allègre obligé de démissionner. Même si Staline n’est plus idolâtré, d’autres du même bord le demeurent comme Trotski ou Lénine. Les Black Blocs sont des anarchistes anticapitalistes. Ils s’attaquent violemment aux emblèmes du capitalisme (banques, commerces de luxe, etc.). La France des salariés n’est pas du tout en train de virer à droite, mais bien vers la gauche socialo-écolo-communiste. Les manifestations contre les retraites préfigurent cette orientation marxiste. La seule réponse viable à l’ultraviolence ne se trouve ni dans le soviétisme ni dans le travail forcé de style « Arbeit macht frei » des Républicains, mais dans la démocratisation du libéralisme avec la vulgarisation de l’actionnariat, responsabilisant économiquement.