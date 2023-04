Contrairement aux apparences, notre diplomatie n’est pas complètement nulle.

Il faut essayer de lire sous et entre les lignes.

Il semble ainsi évident que, en ce qui concerne les migrants, alors que notre cinquième colonne (reconnaissons-le) est particulièrement active et efficace, nous sommes obligés de « sous-traiter » ce que nous ne pouvons pas faire, bloqués que nous sommes par les bien-pensants et leurs lois.

En lisant bien certaines dépêches qui ne font pas la une de « Libération », ne nous viendrait-il pas à l’idée que, d’une certaine façon, on négocie : je te donne des visas pour tes étudiants et tu m’arrêtes des Subsahariens à la frontière sud du désert et tu les remets de l’autre côté de la frontière.

Les récents accords entre la France d’une part et, d’autre part, le Maroc, la Tunisie ou l’Algérie, suggèrent ce type de négociation.

Le problème qui se pose alors est celui du « tarif » : combien de visas pour combien de migrants ?

Nous préférons payer l’entretien de tous ces jeunes gens dans leur pays d’origine.

N.B. : Je ne sais pas si les « tarifs » sont différents à Ankara.

Jean-Baptiste Nouaille-Degorce