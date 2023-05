Vivement Macron en dessous de 10 % d’opinions favorables !

Dans la France actuelle, un chef d’État peut être adulé, s’il continue à distribuer « l’argent magique », ou haï, s’il veut sortir notre pays de 40 ans de gabegies de compromissions et d’aveuglements économiques.

Tout citoyen peut comprendre qu’un pays qui taxe le plus, qui dépense le plus en passant par l’emprunt, et dont le fonctionnement se dégrade en permanence, ne peut continuer dans cette voie et doit donc se réformer d’urgence.

La France est ce pays qui s’enferme dans ses utopies, alors que les chiffres sont là, inexorables :

– Les Français sont ceux qui travaillent le moins sur la durée de leur vie, soit 30 % de moins qu’un Allemand et, lorsque le départ en retraite à 64 ans sera effectif, il n’aura récupéré que 5 %.

– Avec 1 % de la population mondiale, les Français dépensent 15 % des budgets mondiaux pour le social, tout ça pour un résultat qui se dégrade d’année en année provoquant, à juste titre, le mécontentement d’une majorité de nos concitoyens.

– Avec 21,2 % de fonctionnaires (27 % si on compte les « assimilés fonctionnaires »), nous en avons 86 pour 1000 habitants (109 avec les « assimilés ») contre seulement 56 en Allemagne et pour une efficacité qui laisse à désirer, devenue inversement proportionnel à son effectif.

– Une pression fiscale sur les entreprises industrielles devenue intolérable et qui a le double inconvénient de détruire celles-ci, passées de 24 % de part de PIB en 2000 à moins de 10 % à ce jour, ainsi qu’une diminution des rentrées fiscales (courbe de Laffer) qui se confirme à chaque fois mais que nos politiciens s’échinent à nier !

– Une insécurité inquiétante malgré des budgets en hausse constante, accentuée par un système judiciaire incapable d’y répondre.

– Enfin un système éducatif qui nous fait perdre régulièrement des places dans le classement PISA malgré un budget de 5,5 % du PIB (26e), alors que l’Allemagne se place 20e avec seulement 4,8 % de son PIB et se permet de payer deux fois plus ses enseignants qui, eux, il faut l’expliquer, travaillent beaucoup plus !

Avec un taux de popularité en dessous de 30 % après la réforme sur l’âge de départ en retraite qui, avec 64 ans restera encore la plus faible d’Europe, on peut se demander quel sera son niveau lorsqu’Emmanuel Macron devra passer à la vitesse supérieure, soit volontairement, soit par la contrainte du FMI et de la BCE.

Il devra donc réduire le nombre de fonctionnaires de 3 millions en les faisant travailler plus et en supprimant les postes administratifs inutiles, baisser les charges des entreprises de moitié, baisser au minimum de 5 points les prélèvements obligatoires et de 10 points les dépenses de l’État sans oublier le passage indispensable à une retraite complète à 67 ans pour tous, y compris les régimes dits « spéciaux ».

C’est une refonte totale dans la répartition du budget de notre pays, dont le seul objectif devra être l’efficacité !

Personnellement, je serai donc satisfait de notre Président quand sa cote de popularité passera en dessous de 10 % et qu’il sera haï par 90 % des Français. Nous serons alors sur la bonne voie des réformes indispensables pour retrouver la place sur l’échiquier mondial que notre pays n’aurait jamais dû perdre !