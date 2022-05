Wauquiez contre l’islamisme

Le maire écolo-pastèque de Grenoble Éric Piolle a annoncé son intention d’autoriser le burkini dans les piscines municipales.

L’hygiénisme, qui a puissamment contribué à limiter les libertés au cours des dernières décennies, ne saurait évidemment être utilisé pour lutter contre l’islamisme.

Il est interdit de se baigner en caleçon, mais il sera donc autorisé de se baigner en burkini. Comprenne qui pourra !

Ce genre de schizophrénie rappelle cette phrase qui a été prêtée (et jamais démentie à ma connaissance) à Roland Ries, maire PS de Strasbourg : « Nous servons de la viande halal par respect pour la diversité, mais pas de poisson le vendredi par respect pour la laïcité. »

Traduit en français moins alambiqué, cela donne ceci : tout ce qu’on peut faire pour enquiquiner le « Français de souche », on le fait bien volontiers. Et tout ce que l’on peut faire pour accélérer le grand remplacement et l’islamisation, on le fait tout aussi volontiers.

Rien d’étonnant, dans ces circonstances, à ce que l’alliance ait été si aisée à bâtir avec les islamo-gauchistes de LFI !

Tout ceci n’est pas vraiment une nouveauté. Mais ce qui l’est, c’est que, pour la première fois, il y a eu un début de réaction du bon sens contre ces délires woke.

Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a récemment déclaré que pas un centime de subvention régionale ne soutiendrait l’islamisme.

Plus précisément, si Éric Piolle persiste dans sa volonté de légaliser le burkini et donc l’islamisation de l’espace public, la région cessera toute subvention à la ville de Grenoble.

Grégory Doucet, maire de Lyon, homologue d’Éric Piolle, tout aussi vert à l’extérieur et rouge à l’intérieur, était lui aussi visé par Laurent Wauquiez.

Grégory Doucet s’était fait connaître, non seulement par ses brillantes déclarations sur le Tour de France (machiste et polluant), mais aussi par son refus de participer à la cérémonie du vœu des échevins.

Refus présenté comme une manifestation d’adhésion à la laïcité, mais suivi, quelques jours, de la pose de la première pierre d’une mosquée !

Il est certain que la France crève de ce perpétuel « deux poids, deux mesures » et de cette préférence étrangère. Il est certain aussi que cette situation a toutes les chances de s’aggraver avec les législatives à venir et le triomphe du macronisme et de l’islamo-gauchisme. Raison de plus de se réjouir de la réaction de Laurent Wauquiez !