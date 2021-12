Zemmour : une belle entrée en campagne

Je me suis rendu dimanche dernier au meeting d’Éric Zemmour à Villepinte, pour « sentir » l’ambiance et tenter de comprendre quel électorat le soutient.

Je n’ai pas perdu mon temps. Quoi qu’en aient dit les médias, l’ambiance était excellente. Un public de tous âges et de toutes conditions sociales, agitant avec enthousiasme des drapeaux français.

Le hasard a fait que j’étais assis tout près des militants de SOS Racisme prétendument agressés. Je peux témoigner que le service d’ordre a fait preuve d’une remarquable maîtrise : il est intervenu en quelques secondes et a exfiltré rapidement lesdits militants qui menaçaient des participants avec des chaises (du moins est-ce ainsi que ce chaos m’est apparu).

J’ai aussi eu l’occasion de discuter avec un ancien militant communiste qui m’a dit sa préoccupation de voir disparaître la France.

Bref, nous étions assez éloignés des stéréotypes médiatiques. Surtout, on y voyait à la fois des habitués des meetings de Nicolas Sarkozy et des habitués de ceux de Marine Le Pen.

J’ai été également impressionné par la qualité des discours introductifs. Un élu de Seine Saint-Denis, issu, je crois, de l’immigration, a fait un vibrant éloge de l’assimilation – remarquant, à juste titre, qu’il s’agissait de l’attitude la plus antiraciste qui soit (mais la plus éloignée qui soit de l’antiracisme dogmatique).

Mon ami Paul-Marie Couteaux a fait un discours remarquable, situant le débat présidentiel là où il devrait toujours se situer : le chef de l’État doit incarner la longue continuité historique de notre la France – et, de toute évidence, Éric Zemmour, pétri d’histoire, est mieux qualifié pour cela qu’Emmanuel Macron, considérant la France comme une survivance archaïque.

Les ralliements divers ont été joliment orchestrés, de Laurence Trochu, présidente du Mouvement conservateur (anciennement Sens commun), à Agnès Marion, ancienne candidate RN à Lyon, en passant par Jean-Frédéric Poisson, président de Via (ancien Parti chrétien démocrate), ou Jacline Mouraud, figure emblématique des Gilets jaunes.

Mais, surtout, nous avons pu découvrir les grands axes du projet d’Éric Zemmour.

Nous connaissions déjà sa hantise de la dépossession du peu­ple français. Il a annoncé son intention de revenir au droit du sang, de limiter l’asile ou le regroupement familial, de réserver les prestations sociales aux nationaux. Le tout par référendum – seule manière de rendre ces décisions applicables, malgré l’opposition des juges.

Il était moins évident (du moins pour moi) qu’il déroule également un intéressant programme en matière de libertés. Il fut question de baisse des charges sociales pesant sur nos entreprises, de réindustrialisation, de suppression de l’impôt sur les successions pour les transmissions d’entreprises familiales.

Il fut aussi question – et Dieu sait si Éric Zemmour est bien placé pour en parler ! – de liberté de penser.

Enfin, le candidat s’est également attaqué à l’école, affirmant son intention de l’arracher aux pédagogistes et à la propagande des « déconstructivistes ».

Au total, une entrée en campagne réussie. Naturellement, tout reste à faire, mais le projet est bon et il est réjouissant de voir que des bonnes volontés venant de toutes les rives des droites françaises (et même au-delà) commencent à travailler ensemble pour mettre fin au catastrophique demi-siècle qui vient de s’écouler et restaurer l’indépendance et la prospérité de la France.

J’ignore comment cette campagne va évoluer, mais ce qui est certain, c’est qu’elle peut puissamment aider à la recomposition de la droite.